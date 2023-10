Veliki rock zvezdnik je našo pevko poklical kar po telefonu #video

Skoraj vsi poznajo ali so že slišali za eno najbolj legenadranih glasbenih skupin vseh časov Led Zeppelin. Primorska pevka Tinkara Kovač pa je imela celo priložnost nastopiti s pevcem te skupine Robertom Plantom.

"Midva pa lahko kakšne spomine obudiva. Baje si nastopila z Robertom Plantom iz Led Zeppelin. Kaj je bilo to;" je zanimalo voditelja Kolesa sreče Klemna Bučana.

"Res je. In to v svojem rojstnem kraju v Kopru. Jaz sem mu preprosto pisala pismo in potem čez par dni mi je odgovoril s telefonskim klicem na moj osebni telefon," je razkrila Tinkara, Klemen pa se je pošalil, da je verjetno sprva mislila, da se nedko šali.

"Potem sem šla v Piran na avdicijo v hotel in tam je bil cel njegov band in smo zaigrali to skladbo in me je nato povabil, da odigram še eno skladbo z njim in je bilo super," je še povedala pevka.

To pa ni bil konec njunega druženja, saj mu je Tinkara razkazala še Obalo. "Želel si je, da bi doživel malo pristnosti naših vaških gostiln in smo preživeli še dva dni skupaj. Več v zgornjem videu in v nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami pevka Tinkara Kovač.

