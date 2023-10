Poglejte, kaj je moral v oddaji početi priljubljeni voditelj #video

V nocojšnji oddaji bo svojo srečo in znanje preizkušala tudi tekmovalka Erika, ki se ukvarja z isto vadbo kot Klemnova sovoditeljica v oddaji Kolo sreče Nataša Naneva.

"Zumbo uči, baje. A sta kdaj že počeli kaj skupaj? Zumbali?" je ob tem Klemen vprašal Natašo.

"Nisva. In ker nisva, sva se odločili, da bova to naredili danes in tebe povabili zraven," je v smehu odgovorila Nataša in Klemna povabila, da se jima pridruži na sredini studia.

Klemen nad tem, kar ga je čakalo, ni bil najbolj navdušen, ampak je videl, da nima izbire, in se le prepustil navodilom dveh inštruktoric zumbe. Več v zgornjem videu. Kako se je v zumbi odrezal in ali je bila z njegovimi gibi zumbe zadovoljna sovoditeljica Nataša Naneva, pa izveste že v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami glasbenica in filmska ustvarjalka Urška Majdič. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.