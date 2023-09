Takšnega prihoda v Kolo sreče nismo videli še pri nikomer #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bo svojo srečo in znanje preizkušala tudi legenda slovenske elektronske glasbe Miha Kralj. Kot se za legendo spodobi, je bil njegov prihod v studio poseben.

Oddaja Kolo sreče bo nocoj tudi glasbeno obarvana, saj bo tokrat med tekmovalci pionir elektronske glasbe pri nas. Voditelja Klemna Bučana je zato zanimalo, ali njegova sovoditeljica Nataša Naneva pozna njegovo uspešnico Halo Nataša.

"Zelo dobro jo poznam. V osnovni šoli so mi jo fantje zelo radi prepevali. Kdo jo izvaja, se pa res ne spomnim," mu je odgovorila. Nato ji je razkril, da je to Miha Kralj. Takoj zatem se je legendarni glasbenik pojavil na vrtečem se odru na sintesajzerju in prepeval ravno skladbo Halo Nataša.

"To je eden najbolj posebnih prihodov na oder Kolesa sreče. Še nihče nam ni tako lepo zaigral za uvod. Še posebej naši Nataši," nastop komentiral Klemen Bučan. Več v zgornjem videu.

Poleg pesmi Halo Nataša je Miha Kralj avtor skoraj že ponarodele skladbe Sava šumi in veliko drugih uspešnic. Več o tem bo povedal v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami Miha Kralj. Ne zamudite!

