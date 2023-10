Razkrila nenavaden razlog, da se je poročila #video

V tokratni oddaji Kolo sreče bo beseda nanesla tudi na poroke. Voditelj Klemen Bučan je spomnil, da je sveže poročen, Nataša naj bi bila na dobri poti do oltarja, tokratna VIP-tekmovalka Urška Vučak Markež pa je razkrila zanimivo zaporedje dogodkov, ki so vodili do tega, da je morala dahniti usodni da.

"Midva sva se kar zmenila," je Urška odgovorila na vprašanje voditelja, ali je ona zaprosila svojega partnerja. "Po naključju sem ujela šopek pri prijateljici, na njeni poroki. In potem so začeli nekaj provocirati in sem in tja. Midva sva bila že dosti let prej skupaj, pa sva si mislila, da v redu, mogoče pa bi." Potem je novembra prijateljica, ki živi v Nemčiji, rekla, da potrebuje datum, ker morajo načrtovati dopust, in takrat sta se s partnerjem začela zavedati, da je stvar resna.

"Potem sem rekla, da sem dovolj stara. Jaz bom drugo leto štirideset. Jaz se hočem poročiti na dan mladosti, ker se to spodobi za žensko teh let. In sva pogledala in 25. maj je leta 2013 prišel na soboto," je povedala Urška. Poroka se je res zgodila na tisti dan in stvar je bila urejena. V smehu je Urška dodala, da sta z možem še vedno srečno poročena. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Kolo sreče.

