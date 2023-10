Udeležence šova ste že lahko spoznali v oddaji Jutro na Planetu #video

Nocoj ob 21. uri se na Planetu začenja nov teden oddaje Večerja za 5: na deželi, v kateri se bomo potepali po Bledu in okolici. Tri od petih kandidatov so gledalci lahko spoznali že v jutranji oddaji Jutro na Planetu.

Jutranja terenska ekipa oddaje Jutro na Planetu se nam je tokrat oglašala s Homa nad Zasipom pri Bledu, kjer smo lahko več izvedeli o tepkah in o Prgariji.

Prebivalce Zasipa so namreč včasih poimenovali Prgarji, saj so ženske sušile tepke – prge in jih mlele v prgino moko, iz nje pa so z dodajanjem pšenične moke pekle kruh. Ime tepka izhaja iz časa Avstro-Ogrske monarhije, ko je cesarica Marija Terezija ukazala ljudem, zlasti kmečkemu prebivalstvu, naj zaradi preprečevanja lakote množično nasadijo in razmnožujejo hruške. Kdor tega ni hotel, naj bi bil tepen. Tako se je hruškam prijelo ime tepka.

O tem bo govora tudi v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi, saj je bil novinar Žiga Deršek tokrat tudi v družbi treh udeležencev Včerje za 5: Na deželi, ki se bodo na to kulinarično pustolovščino podali v tem tednu. Gledalci so tako lahko že nekoliko spoznali Dragico, Aljošo in Bojano, ki jih bomo na Planetu spremljali od ponedeljka do petka ob 21. uri. Več v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri. Ob sobotah ob 8. uri pa si lahko ogledate najzanimivejše utrinke tedna. Oddajo Večerja za 5: Na deželi pa na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.