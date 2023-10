Marsikdo ne ve, da je legendarni pevec opravljal tudi to delo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu ob 20. uri, bo med tremi tekmovalci tudi legendarni pevec Dominik Kozarič, ki je pred leti navduševal s hiti, kot sta Reka luči in Ljubi jo nežno. V tokratni oddaji pa bo spregovoril tudi o delu, ki ga je opravljal, a za to vedo le redki.

"Zate marsikdo ne ve, da si veterinarski tehnik," je pogovor začel voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan. Dominik ga je nato popravil, da je to delo le opravljal in da to ni po poklicu. S tem pa se je ukvarjal prostovoljno, za dober namen.

Tudi sam je sicer imel nekaj živali, ki pa so vse prej kot običajne. "Imel sem golobe, kače, ježe," je razkril legendarni pevec, voditelja pa je zanimalo, kako so se te živali, ki so sicer naravni sovražniki, razumeli med sabo.

"Saj jih ločiš. Ko pa se malo spoznajo, pa se imajo vsi radi," je odgovoril v smehu. Več v zgornjem videu.

Dominik Kozarič je v oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, spregovoril tudi o svoji kandidaturi za predsednika Slovenije in o pripravah na povratek na slovenske glasbene odre.

