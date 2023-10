Sestro predsednice države ste lahko spoznali tudi v oddaji Jutro na Planetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do sobote ob 8. uri, se je terenska ekipa odpravila na Veliko planino, kjer se je novinar Žiga Deršek pogovarjal tudi s sestro predsednice države Nataše Pirc Musar Tanjo Pirc Robič, ki jo bomo v tem tednu spremljali v oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Terenska ekipa oddaje Jutro na Planetu je tudi ta ponedeljek odkrivala lokacijo za naslednji vikend izlet. Jesensko vreme je pravšnje za obisk hribov in zakaj tega ne bi izkoristili. Obiščete lahko biser kamniško-savinjskih Alp Veliko planino, ki je čudovita tudi v jesenskem času.

Novinar Žiga Deršek se je to jutro tam pogovarjal s Katjo Cerar, ki je podrobneje predstavila pastirsko naselje, Rokom Viragom, ki je povedal več o Pravljici na Veliki Planini in Tanjo Pirc Robič, sestro predsednice države, ki jo bodo gledalci v tem tedn lahko bolje spoznali tudi v oddaji Večerja za 5: Na deželi. Pet udeležencev te kuharske pustolovščine v tem tednu prihaja iz Kamnika in okolice. Več v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri. Ob sobotah ob 8. uri pa si lahko ogledate najzanimivejše utrinke tedna. Oddajo Večerja za 5: Na deželi pa na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 21. uri.

