Preden jo je zaprosil za roko, so njena sinova oblile solze #video

Tanja, ki bo nocoj poskusila gostom pripraviti nepozabno pojedino, je v oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj na Planetu, razkrila tudi kakšno zanimivost iz svojega življenja. Med drugim, da z možem nista prav dolgo poročena, saj od poroke mineva šele eno leto. Skupno imata kar pet otrok in po Tanjinih besedah se velika družina zelo dobro razume med sabo.

"Zdi se mi, da ... pa saj Aleš to ve, če ne bi bilo dobrega odnosa med vsemi nami, verjetno tudi midva ne bi dobro delovala. Alešu tudi ogromno pomeni, da se mi dobro razumemo. In preden me je zaprosil za roko, je šel do mojih otrok. In fanta sta oba zajokala. Pina je malo bolj trdoživa. Ona nima takega značaja, ampak je bila tudi zelo vesela. To je tisto, kar se mi zdi, da šteje. Smo ena velika družina, in ko se v zrelih letih poročiš in imaš odrasle otroke in ko ti otroci delajo dekliščino in fantovščino, potem je to zelo zanimivo, si lahko mislite," je o poroki v zrelih letih povedala Tanja. Več v zgornjem videoposnetku.

Kaj vse je Tanja še povedala o sebi in s kakšnimi dobrotami je presenetila svoje goste, izveste v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Kamnik z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.