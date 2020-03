Zvezdnik je že po prvem branju scenarija vedel, da bodo snemali uspešnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si lahko na Planetu premierno ogledate akcijski triler London je padel (London Has Fallen), v katerem v glavnih vlogah nastopajo Gerard Butler, Morgan Freeman in Aaron Eckhart. Že scenarij je ustvarjalcem ponudil veliko zanimivih izzivov.

V enem izmed intervjujev sta glavna igralca Gerard Butler, ki igra agenta predsednikove varnostne službe, in Aaron Eckhart, ki igra ameriškega predsednika Benjamina Asherja, povedala, da sta bila malo skeptična o izbiri stavb, ki bi jih v filmu s pomočjo posebnih učinkov "razstrelili". Skrbelo ju je, da nekateri Londončani tega ne bi najbolje sprejeli.

Iz istega razloga v filmu ne vidimo angleške kraljice, povedala pa sta tudi, da sta v scenariju skrbno izbirala, katere politike bodo vključili in kateri ne bodo preživeli. V primerjavi z njima je tretja zvezda filma, Morgan Freeman, v intervjuju na isto vprašanje odgovoril: "Mene ni to popolnoma nič skrbelo. Saj smo vendar delali film, v filmu je vse mogoče."

Agent Mike Banning in predsednik ZDA Benjamin Asher (Gerard Butler in Aaron Eckhart)

Morgan Freeman je bil nad scenarijem navdušen že ob prvem branju in da ga ni bilo treba posebej prepričevati o sodelovanju v filmu. Že s filmom Padec Olimpa (Olympus Has Fallen) so namreč poželi uspeh med gledalci, tako da je vedel, da že pričakujejo drugi del.

"Zaradi uspeha, ki smo ga dosegli s prvim filmom, smo se tudi odločili, da posnamemo nadaljevanje. Že med branjem scenarija sem vedel, da bo film zagotovo znova dobro sprejet in da bo zadovoljil pričakovanja gledalcev," je še dejal zvezdnik.

