Konec tedna s filmskimi uspešnicami na Planetu

Tudi ta konec tedna bo Planet v znamenju odličnih filmov. V soboto zvečer si boste na Planetu lahko ogledali pustolovsko dramo Deček nevihte in triler Chloe, za akcijsko nedeljo pa bosta poskrbela triler London je padel in znanstvenofantastična uspešnica Ad Astra: Pot do zvezd.

Pustolovska drama Deček nevihte (Storm Boy), ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri, pripoveduje o Michaelu Kingleyju (Geoffrey Rush), uspešnem upokojenem poslovnežu in dedku, ki se mu začnejo prikazovati slike in podobe iz preteklosti, a jih sprva ne zna razložiti. Posledično je primoran obuditi spomine na svoje dolgo pozabljeno otroštvo in odraščanje na izolirani obali.

Foto: promocijsko gradivo

Svoji vnukinji tako začne pripovedovati zgodbo, kako je kot deček (Finn Little) rešil in vzgojil izjemnega pelikana po imenu gospod Percival. Njune pustolovščine in vez, ki sta jo spletla, so imele ogromen vpliv na njegovo celotno življenje in življenja drugih okoli njiju.

Ob 22.15 sledi triler Chloe (Chloe), ki ga odlikuje vrhunska igralska zasedba z Julianne Moore, Liamom Neesonom in Amando Seyfried na čelu. Film govori o zdravnici Catherine in profesorju Davidu, ki sta na prvi pogled popoln par. Srečno sta poročena in imata nadarjenega najstniškega sina.

Foto: promocijsko gradivo

Ko pa David zamudi svojo rojstnodnevno zabavo, začne Catherine sumiti, da ji je nezvest. Odloči se, da bo najela prostitutko Chloe, da poskusi zapeljati njenega moža, in tako preverila njegovo zvestobo. Srečanja med Chloe in Davidom se vrstijo, Chloejini opisi pa postajajo čedalje nazornejši. Catherine kmalu ugotovi, da igre ne vodi več ona ...

Nedelja prinaša akcijski triler London je padel (London Has Fallen) z Gerardom Butlerjem, Morganom Freemanom in Aaronom Eckhartom v glavnih vlogah.

Foto: promocijsko gradivo

Film bo na sporedu ob 20. uri, gre pa za nadaljevanje akcijskega trilerja Padec Olimpa, v katerem Gerard Butler odpotuje v britansko prestolnico, kjer odkrije, da teroristi načrtujejo usmrtitev svetovnih voditeljev.

Ob 22. uri sledi znanstvenofantastični triler Ad Astra: Pot do zvezd (Ad Astra) z Bradom Pittom v glavni vlogi. Petinpetdesetletni igralec v vlogi inženirja vojaške enote Roya McBrida občinstvo popelje na daljne konce sončnega sistema, kamor se odpravi iskat svojega očeta, enega od prvih astronavtov (Tommy Lee Jones), ki je izginil pred več kot desetletjem med misijo na Neptun.

Foto: promocijsko gradivo

Postavljen v bližnjo prihodnost, ko človeštvo postavi bivalne postaje in raziskovalna središča na Luni in Marsu, se McBride odpravi na potovanje skozi daljne galaksije. To potovanje pa kmalu postane tudi potovanje samoodkrivanja.

