Spoznajte omamen svet slastne čokolade

Mednarodno priznana chefinja Rachel Khoo nam bo v oddaji Čokolada z Rachel Khoo predstavila slasten svet čokolade. Navdih bo črpala iz vsega sveta ter ustvarila izvirne in slastne jedi.

Chefinja Rachel Khoo se je šolala v pariškem Le Cordon Bleu, navdihujejo pa jo najboljši izdelovalci čokolade v Evropi. V oddaji Čokolada z Rachel Khoo bomo spoznali tudi zgodovino čokolade in njene blagodejne vplive.

Rachel nam bo v vsaki epizodi razkrila svoje navdušujoče recepte – vse od slastnih sladic, peciva in prekrasnih tort do slanih poslastic. Pokazala nam bo kako preprosto pripravimo spektakularne jedi z najbolj priljubljeno sestavino na svetu.

Spoznali bomo enkratne ljudi, ki skozi svojo strast do čokolade izumljajo nove kreacije in izboljšujejo čokolado. V oddaji nas čaka vse od preprostih lepljivih sladic do prefinjenih poslastic.

Na sporedu od 16. februarja vsak torek ob 13. uri na programu 24Kitchen.