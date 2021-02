Razbijalka sistema (Systemsprenger/System Crasher)

Zgodba o neukrotljivi deklici, ki ne najde svojega mesta v družbi. Film, ki tako kot njegova junakinja prekipeva od čustev in energije, je režiserki prinesel srebrnega medveda na 69. Berlinalu in postal nepričakovana uspešnica v domači Nemčiji.

Nemčija │ 2019 │ 121 min. │ Drama R: Nora Fingscheidt I: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide IMDb: 7,8/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Devetletna Benni je glasna, divja in nepredvidljiva. S svojo nebrzdano energijo spravlja vse okoli sebe v obup, organizacije za zaščito otrok pa so jo označile za "razbijalko sistema".

Naj bo to rejniška družina, mladinski dom ali šola – kamorkoli pride, takoj spet leti ven. Pri tem pa si Benni želi samo eno – vrniti nazaj domov k svoji mami.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

"Razbijalka sistema je čudež letošnjega Berlinala. To ni senzacija, ni spektakel, ni zgolj sijajen film – ne, to je pravi čudež. /…/ To je film, ki ga je nemogoče opisati z besedami. Treba ga je videti." Swantje Karich, Die Welt

"Največji adut filma je izjemen, neverjetno energičen igralski nastop Helene Zengel, ki se v anarhično vlogo požene z občudovanja vredno spontanostjo." Jay Weissberg, Variety

"Film poganja nadarjena Helena Zengel, ki v vlogo prinese očarljivost, vihravost in ranljivost. A tudi Fingscheidtova se izkaže za odlično pripovedovalko." Paul O’Callaghan, Exberliner

Napovednik filma Razbijalka sistema: Zanimivosti: Film leta 1983 rojene nemške režiserke in scenaristke Nore Fingscheidt je na podelitvi nemških filmskih nagrad, poimenovanih lola, pometel s konkurenco, saj je slavil v kar osmih kategorijah.



Med drugim je prejel nagrade za najboljši igrani celovečerec, najboljšo režijo in najboljši scenarij, Helena Zengel pa je pri enajstih letih postala najmlajša prejemnica lole za najboljšo igralko v glavni vlogi.

je na podelitvi nemških filmskih nagrad, poimenovanih lola, pometel s konkurenco, saj je slavil v kar osmih kategorijah. Med drugim je prejel nagrade za najboljši igrani celovečerec, najboljšo režijo in najboljši scenarij, pa je pri enajstih letih postala najmlajša prejemnica lole za najboljšo igralko v glavni vlogi. Heleni Zengel je že uspel preboj v Hollywood.



Paula Greengrassa News of the World (2020) si je prislužila nominacijo za zlati globus (napovedujejo ji tudi nominacijo za oskarja), mladenka pa je s svojo igro navdušila tudi svojega soigralca in dvakratnega prejemnika oskarja Toma Hanksa .

News of the World (2020) si je prislužila nominacijo za zlati globus (napovedujejo ji tudi nominacijo za oskarja), mladenka pa je s svojo igro navdušila tudi svojega soigralca in dvakratnega prejemnika oskarja . Film je bil uraden nemški kandidat za oskarja, a se ni uvrstil med peterico nominirancev, na festivalu evropskega in mediteranskega filma v Piranu pa je prejel nagrado Art kino mreže Slovenije.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: