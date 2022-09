To je razlog, da se Tom Hanks označuje za sebičnega igralca

Na Planetu si boste nocoj lahko ob 22.00 ogledali z oskarjem nagrajeni vohunski triler Most vohunov (Bridge of Spies). Film je režiral Steven Spielberg, v glavni vlogi pa bo poleg Marka Rylanca in Amy Ryan blestel Tom Hanks. V enem izmed intervjujev sta Spielberg in Hanks razkrila, da pred začetkom snemanja filma o tej zgodbi nista vedela nič, oba pa je tako navdušila, da sta jo enostavno morala prenesti na filmsko platno.

Z oskarjem nagrajeni Vohunski triler (Bridge of Spies) pripoveduje zgodbo o odvetniku Jamesu Donovanu iz Brooklyna (Tom Hanks). Ta se po tem, ko mu agencija CIA naloži malodane nemogočo nalogo, znajde v središču hladne vojne, saj je primoran odpotovati v Vzhodni Berlin ter se tam z Rusi pogoditi o izmenjavi ujetega ameriškega pilota.

Zgodba je nastala po resničnih dogodkih, režiser Steven Spielberg pa je razkril, kaj je bilo v njej tisto glavno, da se je lotil snemanja filma: "Še dve leti pred začetkom snemanja nisem imel pojma o teh dogodkih, ki so se vrstili med hladno vojno. Potem pa sem jo po naključju pričel spoznavati in zame osebno je bila izjemno prepričljiva. Menil sem, da moram zgodbo o človeku, ki je tako načelen, da zaradi tega kljubuje tudi osebam, ki sovražijo njega in njegovo družino, ker je prepričan, da je to edino pravilno dejanje, nujno povedati gledalcem."

Tom Hanks in Mark Rylance v prizoru iz filma. Foto: IMDb

Z njim se je strinjal tudi Tom Hanks, ki je priznal, da tudi on prej ni poznal Jamesa Donovana: "Tako kot Steven tudi sam pred snemanjem nisem vedel popolnoma nič o liku, ki ga bom igral. Iz scenarija sem videl, da gre za izjemnega odvetnika, ki je postal del tako pomembnih šestih dni v zgodovini. Kot igralec sem sebičen in vedel sem, da je to priložnost, ki je enostavno ne smem izpustiti iz rok, čeprav s tako vlogo prej še nisem imel izkušenj."

Četudi igralec prej ni vedel nič o liku, ki ga bo igral, se je to povsem spremenilo tekom priprav na snemanje. "Prebral sem kar nekaj knjig o njem in si na ta način ustvaril sliko o tem, kako je dojemal svet in kako se je obnašal znotraj vlog, ki jih je imel. To je bil človek, ki je želel s pomočjo zakona uloviti čim več nacistov. Gre za povsem drugačen tip človeka, kot so ga predstavljali vojaki ali drugi nasilneži s podobnim ciljem. Če sem lahko iskren, pa še nikoli ni bilo slabo igrati moškega, ki ima za ženo dih jemajočo lepotico."

