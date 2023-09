Svetovno znani režiser uživa na luksuzni jahti pri naših sosedih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriškega režiserja Stevena Spielberga so v družbi žene opazili med sprehodom po slikovitem italijanskem mestecu.

Ameriškega režiserja Stevena Spielberga so v družbi žene opazili med sprehodom po slikovitem italijanskem mestecu. Foto: Profimedia

Ameriški filmski režiser, producent in scenarist Steven Spielberg te dni na svoji jahti Seven Seas z družino in prijatelji pluje v okolici italijanskega mesta Portofino.

Slavni 76-letni ameriški filmski režiser Steven Allan Spielberg te dni v okolici italijanskega mesta Portofino dopustuje s svojo družino, 69-letno ženo Kate Capshaw in prijatelji. Njegova 109 metrov dolga luksuzna jahta, imenovana Seven Seas, predstavlja največje mogoče udobje na vodi in je trenutno zasidrana pred italijansko obalo.

Kot smo že poročali, je eno izmed njegovih jaht oblikoval Slovenec Dan Lenard, eden najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil, ki vodi podjetje Studio Nuvolari & Lenard.

Z družino in prijatelji si je slavni režiser v slikovitem italijanskem mestu Portofino privoščil sproščujoč klepet ob kosilu. Foto: Profimedia

Italijansko mesto Portofino ima zunaj sezone le 355 stalnih prebivalcev, sicer pa predstavlja središče sredozemskega glamurja in je postalo središče bogatih in slavnih.

Na 109 metrov dolgem plovilu slavni režiser pluje ob italijanski obali. Foto: Profimedia

Jahto Seven Seas naj bi slavni režiser Spielberg kupil letos, potem ko je leta 2021 prodal desetletje staro plovilo Oceanco. Istoimenska nizozemska ladjedelnica identitete lastnika luksuzne jahte Seven Seas, ki so jo zgradili lani, ni razkrila, a zdaj je znano, da je lastnik 231 milijonov vrednega plovila nihče drug kot slavni režiser.

Jahto so zasnovali pri Sinon Yacht Architecture & Design

Jahta ima sedem kabin, v katerih lahko sprejme 14 gostov, za 30 članov posadke pa ima 15 kabin. Zasnovali so jo pri Sinon Yacht Architecture & Design, ponaša pa se z velikim bazenom na zadnji strani plovila oziroma krmi in spa bazenom na palubi. Jahta naj bi imela na premcu tudi pristajalno ploščad za helikopter.

Megajahto poganjata dva dizelska motorja, vsak od njiju pa lahko proizvede 4.813 konjskih moči. Plovilo lahko doseže hitrost do 20 vozlov, poroča Robb Report.

Slavni režiser na oddihu v Italiji uživa v družbi družine in prijateljev. Foto: Profimedia

Julija so po ogledu filma Oppenheimer režiserja opazili v družbi legende Beatlov Paula McCartneyja, Spielberg pa si je z ženo kasneje privoščil lagoden sprehod po pristaniškem mestu. Tudi tokrat so v mondenem mestu slavnega režiserja, ki ima pod palcem okoli 3,71 milijarde evrov (štiri milijarde dolarjev) fotografi ujeli v družbi žene, s prijatelji in družino pa si je ob kosilu privoščil tudi sproščujoč klepet.

Dobrih 231 milijonov vredno plovilo je Spielberg poimenoval Seven Seas. Foto: Profimedia