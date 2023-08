Potonila jahta, na kateri se je princesa Diana pred smrtjo predajala strastem #foto

Princeso Diano in Dodija so nekaj tednov pred smrtjo v prometni nesreči v Parizu fotografirali na jahti Cujo.

Jahta je potonila približno 35 kilometrov od francoskega mesta Beaulieu-sur-Mer, ki leži med Nico in kneževino Monako. Kljub poskusom, da bi jo rešili, se je potopila na globino približno 2.430 metrov. Po poročanju britanskega časopisa The Times se je vseh sedem ljudi, ki so bili na krovu, rešilo.

Obstaja nevarnost onesnaženja

Plovilo je sprva poskusil rešiti italijanski lastnik, ki je želel izčrpati vodo, kasneje pa so na kraj dogodka poslali še ladijski vlačilec, a tudi ta akcija ni bila uspešna. Po do zdaj znanih podatkih je ladja potonila s 7.000 litri goriva v rezervoarjih, zato obstaja nevarnost obsežnega onesnaženja morja.

Na ladji ujeli princeso Diano in producenta Dodija

Ladja je naslovnice vseh časopisov polnila poleti leta 1997, ko so na njej fotografirali princeso Diano v družbi egiptovskega producenta Dodija Al Fayeda, sina milijarderja Mohameda Al Fayeda. Dodi in Diana sta nekaj tednov kasneje umrla v prometni nesreči v Parizu, ko je njun avtomobil med begom pred fotografi trčil v steber predora Alma.

Plovilo ima sicer dolgo in glamurozno zgodovino. Leta 1972 so ga zgradili v Italiji za Johna von Neumanna, poslovneža, ki je v ZDA obogatel s prodajo Porscheja in Volkswagna. Von Neumann je ladjedelnici Baglietto dejal, da želi imeti najhitrejšo jahto na svetu, zato so mu ustregli in jo opremili z dvema 18-valjnima motorjema, ki sta omogočila hitrost 40 vozlov.

Po več letih je von Neumann plovilo prodal sinu trgovca z orožjem in najbogatejšega človeka na svetu v 80. letih Adnana Khashoggija. Ta pa ga je prodal svojemu bratrancu Al Fayedu, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja ladjo zasidral ob St. Tropezu in na krov povabil znane osebnosti, kot so igralci Brooke Shields, Clint Eastwood, Tony Curtis in Bruce Willis.

Leta 2016 se je družina odločila jahto prodati. Pred tem se je Dodijev bratranec Moody Fayed lotil celovite prenove, ki je stala kar 800 tisoč evrov. Ladjo so leta 2020 na dražbi prodali premožni italijanski družini.

