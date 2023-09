Oskarjevka je bila med sodelovanjem s Spielbergom v šoku

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Zamolčani dokumenti (The Post) režiserja Stevena Spielberga, v kateri blestita oskarjevca Meryl Streep in Tom Hanks. Za Streepovo je bilo to prvo sodelovanje z enim najboljših režiserjev in na začetku snemanja filma je bila kar nekoliko v šoku, ko je videla njegov način dela.