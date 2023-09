Avdić razkril zanimivost iz svojega zakona: Jaz nisem naredil ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi gost v novi sezoni Kolesa sreče je bil vedno zabavni radijski voditelj Denis Avdić, ki je v oddaji povedal tudi marsikaj zanimivega o sebi. Med drugim tudi to, ali je on "zapecal" ženo ali je ona njega.

Prva oddaja Kolesa sreče je bila res na polno, kot je obljubljal voditelj Klemen Bučan. Njemu in Nataši se je kot tekmovalec tokrat namreč pridružil eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev Denis Avdić, ki je poskrbel, da smeha ni manjkalo, pa čeprav mu sreča v kvizu ni bila preveč naklonjena. Denis je razkril tudi kar nekaj zanimivosti iz svojega življenja. Med drugim, kako se je začela njegova zveza z ženo.

Denis Avdić v oddaji Kolo sreče Foto: Planet TV

"Slišal sem, da si ti eden tistih moških, ki jih je morala žena 'zapecati'. Nisi ti nje, ampak je ona tebe. Kako je bilo to videti?" je zanimalo voditelja.

"Tako je prav, kaj," je odvrnil v smehu, nato pa priznal, da je bilo res tako. "Jaz res nisem naredil prvega koraka. Zdaj pa se mi zdi, da delam veliko enih korakov. 'Daj to odnesi tja, smeti odnesi, to prinesi, kanto odpelji na konec ulice, potem jo pripelji nazaj.' Zdaj imam teh korakov ogromno, tistega prvega pa res nisem naredil," je Avdič nasmejal vse v studiu. Več v zgornjem videu.

Avdić je spregovoril tudi o jutranjem vstajanju. Že trinajst let namreč vstaja ob 4. uri, saj se njegovo delo na radiu začne že ob 5. uri zjutraj. Voditelja Klemena Bučana je zanimalo, ali se je zgodnjega vstajanja privadil. "Sam veš, da ne," je bil Denisov odgovor, ki je kar nekoliko razočaral voditelja, ki tudi dela v jutranjem programu na radiu. "Pravijo, da ko si res star, ne moreš spati. To tudi ne verjamem in čakam, da se zgodi," se je še pošalil Denis.

Bučan je Avdića v oddaji vprašal tudi, ali mu gre na živce, da ljudje pričakujejo, da bo ves čas smešen. Denisa to niti najmanj ne moti, je pa razkril, kaj ga: "Če sem nekje z otrokom, ki mi dela težave, kar se zgodi velikokrat, in se dere ... Potem pa se nekdo v tistem trenutku želi fotografirati z mano. Dere se, nisem dobre volje zdaj, tamali se dere, počakaj. To mi gre na živce, sicer pa ne."

Zabavna oddaja Kolo sreče bo na sporedu tudi nocoj, ko bo med tremi tekmovalci tudi priljubljeni pevec Rok Piletič iz glasbene zasedbe BQL. Se vidimo ob 20. uri na Planetu.

