Nekdanja oboževalka o Marilynu Mansonu: Imel je sobo za posilstvo

Po tem, ko je pred nekaj dnevi igralka Evan Rachel Wood razkrila, da je bil njen nekdanji partner, slavni glasbenik Marilyn Manson, nasilen do nje, se je zdaj oglasila še njegova (nekdanja) oboževalka in o njem razkrila še eno pretresljivo skrivnost.

Phoebe Bridgers je glasbenica, ki je bila vrsto let Mansonova oboževalka, a je prenehala biti, ko je s prijatelji pred leti odšla k njemu domov. Podrobnosti je razkrila v tvitu.

"Ko sem bila najstnica, sem šla z nekaj prijatelji v hišo Marilyna Mansona. Bila sem njegova velika oboževalka. Eno sobo v svojem domu je poimenoval 'soba za posilstvo', kar se mi je zdela kot grozna in nezrela šala. Prenehala sem biti njegova oboževalka," je zapisala Bridgersova in še dodala, da stoji ob strani vsem, ki so razkrile, da so bile njegove žrtve.

TW:



I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.



I stand with everyone who came forward. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021

Založba se pretvarja, da ni vedela

Mansona je fizičnega, psihičnega in čustvenega nasilja poleg Evan Rachel Wood obtožilo še pet drugih žensk, 52-letni glasbenik pa vse obtožbe zanika. Založba, ki ga je zastopala vse do zdaj, se je odločila, da prekine sodelovanje z njim, vendar pa Bridgersova pravi, da je za njegova nagnjena in dejanja vedela že prej, ter da je "naravnost patetično, da se pretvarjajo, da so šokirani in zgroženi".

"Založba je vedela, njegov menedžment je vedel, prav tako njegova skupina," je dodala ob svojem tvitu.

The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021

Po razkritju Evan Rachel Wood sta se oglasili še nekdanja pornoigralka Jenna Jameson, ki je bila z Mansonom v kratkem razmerju, ter igralka Rose McGowan, ki je bila z njim zaročena dve leti. Obe sta potrdili besede Woodove in dodali, da ji stojita ob strani.

Njegova nekdanja žena Dita Von Teese pa je po drugi strani sporočila, da sama z Mansonom ni imela takšnih izkušenj, ter da ga je zapustila zaradi nezvestobe in zlorabe drog.

