Marilyn Manson obtožbe žensk zanika, založba ga je 'odpustila'

Potem ko ga je nekdanja zaročenka in še nekaj drugih žensk obtožilo, da jih je v zvezi zlorabljal oziroma bil nasilen do njih , se je oglasil tudi Marylin Manson, ki vse obtožbe zanika. Kljub temu se je založba, ki ga trenutno zastopa, odločila, da prekine sodelovanje z njim.

Marilyn Manson naj bi bil v več pretelih ljubezenskih razmerjih nasilen do partnerk. Foto: Reuters

S podobnimi obtožbami kot igralec Johnny Depp, ki ga je nekdanja žena igralka Amber Heard obtožila fizičnega nasilja, se zdaj spopada kontroverzni pevec Marilyn Manson. Le da ga fizičnega, psihičnega in čustvenega nasilja poleg igralke Evan Rachel Wood obtožuje še pet drugih žensk. Glasbenika zdaj očitno čaka tudi podobna usoda kot Deppa, ki je zaradi obtožb nekdanje žene ostal brez pomembne vloge.

Zdaj je namreč tudi Manson ostal brez založbe, ki ga je zastopala, poročajo tuji mediji. Svojo odločitev je založba Loma Vista Recordings sporočila kar prek Instagrama.

"V luči današnjih skrb vzbujajočih obtožb igralke Evan Rachel Wood in ostalih žensk, ki so Marilyna Mansona imenovale kot svojega napadalca, Loma Viste od tega trenutka naprej ne bo več promovirala njegovega zadnjega albuma. Zaradi tega skrb vzbujajočega razvoja dogodkov smo se tudi odločili, da z Marilynom Mansonom tudi pri prihodnjih projektih ne bomo več sodelovali," se je glasila uradna izjava.

Na obtožbe, da je bil v svojih razmerjih tako ali drugače nasilen do partnerk, z njimi manipuliral in jih ustrahoval, se je prav tako prek družbenega omrežja odzval tudi 52-letni pevec. Ki vse navedbe nekdanje zaročenke Evan Rachel Wood in ostalih zanika.

"Moja umetnost in moje življenje sta bila dolgo maneta ta kontroverznost, a te zadnje obtožbe o meni so grozljivo izkrivljanje resničnostni. Moja intimna razmerja so bila vedno povsem sporazumna z enako mislečimi partnerkami. Ne glede na to, kako in zakaj skušajo zdaj drugače predstaviti preteklost, je to resnica," je zapisal na Instagramu. Pod objavo je zvezdnik izklopil možnost komentiranja.