Igralec zaradi pretepanja žene ostal še brez ene kultne vloge #video

Nekoč eden najuspešnejših igralcev Hollywooda še vedno preživlja težke čase. Odkar z nekdanjo ženo, igralko Amber Heard, v javnosti pereta umazano perilo in se medsebojno obtožujeta fizičnega nasilja ter zlorab, njegova kariera strmo pada.

Johnny Depp je pred nekaj meseci izgubil tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun, ki jo je vložil zaradi članka iz leta 2018, v katerem so ga obtožili, da je Amber pretepal. Od tabloida je zahteval 200 tisoč funtov odškodnine, skupaj z 10.528 funti stroškov postopka, in odškodnino, ki naj bi jo določilo sodišče. A je sodnik na koncu razsodil publikaciji v prid in odločil, da je novinar pisal resnico.

Johnny in Amber sta bila poročena le dobro leto, nato je igralka vložila zahtevo za ločitev. Foto: Getty Images

Depp ostaja brez prepoznavnih vlog

Nekaj dni kasneje je zveznik doživel še en hladen tuš, namreč ostal je brez vloge Gellerta Grindelwalda v priljubljeni znanstvenofantastični uspešnici Magične živali. Zdaj pa se očitno mora posloviti tudi od lika legendarnega pirata Jacka Sparrowa, ki ga je v franšizi Pirati s Karibov upodabljal od leta 2006 do leta 2017, poroča portal News.com.au. Produkcijska družba Disney, ki že vrsto let ustvarja Pirate s Karibov, se želi namreč od 57-letnega zvezdnika distancirati.

Želja slovitega producenta Jerryja Bruckheimerja, ki se je podpisal pod vse dele Piratov, je menda bila, da bi se Depp pojavil v novem nadaljevanju priljubljene akcijske znanstvenofantastične sage, ki bo tokrat v ospredje postavila novi ženski lik, ki naj bi ga zaigrala Margot Robbie. A je Disney njegovo zamisel zatrl v kali, še piše omenjeni portal, pa čeprav je več kot milijon igralčevih oboževalcev podpisalo spletno peticijo, s katero mu izražajo podporo ter zahtevajo, da se z vlogo Sparrowa vrne v Pirate s Karibov.

Kariera Johnnyja Deppa ni več to, kar je bila, saj zaradi trditev o pretepanju žene, ostaja brez prepoznavnih vlog. Foto: Reuters

Heardova nemoteno nadaljuje s kariero

Ravno obratno pa težav s svojo filmsko kariero nima Amber, pa čeprav je tudi njo Depp obtoževal fizičnega nasilja in proti njej celo vložil tožbo zaradi obrekovanja. Igralec namreč trdi, da je bila ona tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju. 34-letna zvezdnica se bo znova pojavila v drugem delu filma o superjunaku Aquamanu, pa čeprav so tudi tukaj Deppovi oboževalci podpisovali spletno peticijo, s katero so želeli doseči, da bi se – tako kot Depp – tudi Amber morala posloviti od svojih filmskih likov.

Kariero svoje nekdanje soproge naj bi skušal že leta 2018 sabotirati tudi igralec sam, je pred kratkim poročal portal The Hollywood Reporter. Pisal naj bi svoji sestri Christi Dembrowski, ki je producentka pri produkcijski hiši Warner Bros in ima velik vpliv na film Aquaman, ter jo prosil, naj nekako odstrani Heardovo iz filma.