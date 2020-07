Na sodišču razkriti novi dokazi o bizarnem zakonu Deppa in Heardove #video

Nekdanja zakonca Amber Heard in Johnny Depp na britanskem sodišču nadaljujeta poločitveno vojno. Na tretji dan, ko sta se morala oba ponovno zglasiti v sodni dvorani, so bile razkrite nove podrobnosti iz njunega bizarnega in vse prej kot mirnega zakona.

Po tem, ko so predložili dokaze o uživanju kokaina in viskija, kar si je Depp privoščil kar za zajtrk, ter podrobnosti o številnih prepirih in pretepih, so včeraj razkrili še več nenavadnih dogodkov iz njunega razmerja.

S krvjo popisana ogledala, modrice in razdejane sobe

Med drugim so pokazali fotografije, na katerih so popisana ogledala, eno od njih naj bi bilo celo porisano z Johnnyjevo krvjo, kar naj bi storil po tem, ko si je v prepiru poškodoval prst. To naj bi zakrivila Heardova, ko je vanj vrgla steklenico vodke, igralec pa je po tem ostal brez konice sredinca.

Fotografije razkrivajo tudi popisan kuhinjski pult in razdejane sobe, polomljeno posteljo, šop Amberinih las, pa tudi fotografije Amber, na katerih so na njenem obrazu vidne modrice.

Ogledalo, po katerem naj bi Depp pisal s svojim okrvavljenim prstom. Foto: Reuters

Med drugim je zapisal: "Igrata: Billy Bob in lahka Amber", s čimer se je nanašal na igralca Billyja Boba Thorntona, s katerim naj bi imela Amber razmerje. Foto: Reuters

Na zatožni klopi že tretji dan zapored

Slavni igralec je moral včeraj že tretji dan zapored sesti na zatožno klop, saj so mu ponovno očitali nasilje nad nekdanjo ženo. Tokrat so izpostavili incident iz avgusta 2014, ko sta bila na njegovem otoku na Bahamih, kjer se je hotel v miru odvajati od drog.

Depp trdi, da mu je Heardova skrila predpisana zdravila in da je bilo to "najbolj zlobna stvar, ki jo je storila", a še vedno vztraja, da je ni napadel, Heardova pa trdi, da jo je udaril in porinil.

57-letni zvezdnik ne odstopa od svoje obrambe, da resda uživa droge in alkohol – slišali so celo njegovo priznanje, da je poskusil "vse človeku znane droge" in da je nekoč v enem mesecu za vino zapravil 30 tisoč dolarjev –, da si rad privošči divje zabave in da ima "čuden smisel za humor", a ni nasilen, še posebej do žensk ne.

Slavni igralec se drži svoje obrambe, da ni nasilen človek, še posebej do žensk ne. Foto: Reuters

Hoče si oprati svoje ime

Johnny svojo nekdanjo ženo toži zaradi obrekovanja, saj je po njunem razhodu v začetku 2016 javno dejala, da je bil igralec nasilen do nje. Depp že od samega začetka ostro zanika obtožbe o nasilju in trdi, da je bila Heardova tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju.

Ker hoče oprati svoje ime, predvsem zato, ker so te obtožbe močno vplivale na njegovo kariero, nekdanjo ženo zdaj toži zaradi obrekovanja v višini 50 milijonov dolarjev (okrog 45 milijonov evrov). Iz istega razloga je na sodišče spravil tudi tabloid The Sun, ki ga je v članku iz leta 2018 označil za "pretepača žene". Sojenji so združili v eno, trajalo naj bi približno tri tedne.

