Johnny Depp se zadnje čase mudi na britanskem sodišču, kamor je zaradi obrekovanja vložil tožbo proti nekdanji ženi Amber Heard in britanskemu tabloidu The Sun. A zdaj se je zapletel v svoje prikrivanje, saj sodišču ni predložil vseh dokumentov, kot bi jih moral.

Heardovo toži, ker je trdila, da je bil v času njunega zakona nasilen do nje, tabloid pa zaradi članka iz leta 2018, v katerem so ga označili za "pretepača žene".

Prav The Sun je dosegel, da je moral Depp sodišču predati vso dokumentacijo in sporočila, s katerimi bi lahko izpodbijali igralčeve trditve, da pred zloglasnim prepirom s Heardovo v Avstraliji, med katerim naj bi jo tudi fizično napadel, ni jemal drog. Vendar jih, kot kaže, je.

Sodišču prikril "avstralska mamilarska sporočila"

Sledeča SMS-sporočila si je izmenjaval s svojim asistentom Nathanom Holmesom, ravno pred tem, ko naj bi se zgodil napad.

"Stari, potrebujem še več bele zadeve, nujno! Prosim, sem v zelo slabem stanju," je zapisal v enem sporočilu, v drugem pa: "Mi lahko pošlješ še več srečnih tabletk?? Lahko???" Ter dodal: "Nobenemu niti besede o tem!!!"

SMS-sporočila so na koncu le našla pot do sodišča, pri čemer je sodnik Andrew Nicol poudaril, da je Depp kršil pravila sodišča, da "mu je povsem spodletelo izpolniti svojo obvezo", ko je sodišču prikril "avstralska mamilarska sporočila". Vendar pa primera še ni čisto odpisal.

Bitke na sodišču po ločitvi leta 2017 še kar ni konec

Igralčev odvetnik David Sherborne je komentiral, da bi bilo "povsem neprimerno", če bi primer zaključili zaradi enega članka, saj je "rdeča nit tožbe to, ali je zagrešil več resnih fizičnih napadov na nekdanjo ženo". "Zdaj je čas, da tabloid dokaže svoje pisanje," je dodal.

Sherborne je ponovno izpostavil, da so obtožbe Heardove vprašljive, saj je bila v času zakona nepoštena in nezvesta, ter da ga je varala tako z Elonom Muskom kot z Jamesom Francom: "Glede na to, da trdi, da jo je moja stranka nadzirala in zlorabljala ter da ga nikakor ni mogla zapustiti, hkrati pa je imela več afer, mi ne gre skupaj."

Amber in Johnny sta bila poročena dobro leto. Foto: Getty Images

Depp in Heardova naj bi se kmalu tudi osebno zglasila na sodišču v Londonu, kjer bosta predložila še nekaj dokazov. Drug drugega obtožujeta zlorabe, zvezdnik pa nekdanji ženi očita še javno blatenje.

Poročila sta se februarja 2016, zahtevo za ločitev pa je Heardova vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla verbalno in fizično nasilje, zato se je vse skupaj vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna.

Preverite še: