V tožbi Johnnyja Deppa proti bivši ženi razkrit trojček z Elonom Muskom

Tožba zaradi obrekovanja, ki jo je proti nekdanji ženi Amber Heard vložil Johnny Depp, razkriva, da je imela Amber spolne odnose v troje z Elonom Muskom in Caro Delevingne.

Hollywoodska igralca Johnny Depp in Amber Heard nadaljujeta bitko na sodišču, za kar je nazadnje poskrbel Depp. Ta nekdanjo ženo toži zaradi obrekovanja po tem, ko ga je ona obtožila nasilja, kar igralec ostro zanika. Še več, 57-letni zvezdnik trdi, da je Amber tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju, a ker je z obtožbami, da je bil nasilen, umazala njegovo ime, se je odločil ukrepati.

Tožbe ni vložil le proti njej, ampak tudi proti britanskemu tabloidu The Sun, zaradi članka iz leta 2018, v katerem so ga označili za "pretepača žene".

Trojčka imela kar v Deppovi vili

Igralec se zdaj na vse pretege trudi dokazati nedolžnost in na sodišče spraviti vse priče, ki bi imele uporabne informacije o Amber in tem, kaj je počela v času njunega zakona.

Med njimi je manekenka Cara Delevingne, s katero naj bi si 34-letna igralka v družbi izvršnega direktorja Tesle Elona Muska privoščila seks v troje, in to kar v Deppovi vili v Los Angelesu. To naj bi se zgodilo leta 2015, ko sta bila še poročena, Depp pa je bil takrat ravno v tujini na snemanju filma.

Johnny zdaj upa, da mu bo uspelo prepričati Caro, da bi sodišču predala pomembne informacije, s katerimi bi lahko dokazal svojo nedolžnost in da v zakonu s Heardovo ni bil nasilen.

Johnny meni, da ima Cara pomembne informacije, ki bi mu lahko pomagale oprati njegovo ime. Foto: Getty Images

Johnny in Amber sta imela že od samega začetka turbulentno zvezo, ki naj bi se začela na snemanju filma Zapiti dnevnik, ko je bil Johnny še vedno poročen z Vanesso Paradis. Poročila sta februarja 2016, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla verbalno in fizično nasilje, zato se je vse skupaj vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna.

A ker so obtožbe nasilja vplivale na kariero Deppa, je ta proti nekdanji ženi vložil tožbo zaradi obrekovanja v višini 50 milijonov dolarjev (okrog 45 milijonov evrov).

