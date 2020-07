Vojna nekdanjih zakoncev: kokain za zajtrk, pretep na letalu in klofute #video

Drugi dan na sodišču. Nekdanja zakonca Johnny Depp in Amber Heard sta se včeraj spet zglasila na britanskem sodišču, kjer nadaljujeta poločitveno vojno, saj hoče slavni igralec razčistiti, da ni bil nasilen do Heardove, ampak je bilo ravno obratno.

Poločitvena bitka med nekdanjima zakoncema Amber Heard in Johnnyjem Deppom se nadaljuje.

Potem ko smo včeraj poročali, da je bilo na sodišču razkrito, da je Depp v enem od prepirov ostal brez konice prsta in da je v preteklosti svojo 13-letno hčerko oskrboval z marihuano, je bilo v drugem dnevu skupnega obiska sodišča razkritih še več podrobnosti iz njunega turbulentnega razmerja.

Zajtrk "prvakov" s kokainom in viskijem

Med drugim to, kako je bil videti Deppov zajtrk "prvakov", podkrepljen s kokainom in viskijem, kar je Heardova dokazala s fotografijo kot delom svoje obrambe. Fotografija je nastala leta 2013 in med drugim razkriva škatlico, okrašeno z lobanjo in napisom "last J. D.", v kateri naj bi slavni igralec hranil kokain.

Na sodišču je bilo tudi razkrito, da je Depp več kokaina začel uživati, ker bi moral snemati dokumentarni film o slavnem članu skupine The Rolling Stones Keithu Richardsu. Foto: Reuters

Zvezdnik je priznal, da si je res privoščil takšen zajtrk, a le zato, ker sta se s Heardovo pred tem močno sprla. "Bilo je precej grdo, zato sem si to jutro vsekakor privoščil viski in kokain," je dejal in dodal, da mu ni jasno, zakaj je posnela to fotografijo.

Na sodišču so pokazali tudi posnetek nezavestnega Deppa, kako leži na tleh, povsem omamljen od drog in alkohola, pri čemer pa se je 57-letni igralec zagovarjal, da je "spal" in da mu je "glavo podpirala blazina".

Na tej fotografiji ni nezavesten, temveč spi, trdi igralec. Foto: Reuters

Pretep na letalu in klofuta zaradi tetovaže, posvečene Winoni Ryder

Med drugim so ga še obtožili, da se je na svojo nekdanjo ženo prvič spravil že leta 2013, dve leti pred poroko, ker se je smejala njegovi tetovaži, posvečeni Winoni Ryder. Znano je namreč, da si je dal v zvezi s slavno igralko na roko vtetovirati napis "Winona Forever", ki ga je kasneje, ko sta se razšla, spremenil v "Wino Forever".

Ker se je smejala tej tetovaži, naj bi ji Depp prisolil klofuto, kar sam zanika, češ da se ne spomni "nikakršnega spora okrog tetovaž".

Zagovarjati se je moral tudi zaradi trditve odvetnikov Heardove, da jo je na zasebnem letalu "udaril in brcnil" ter ozmerjal z "vlačugo in cipo", ker naj bi sumil, da ima razmerje s soigralcem iz filma Pineapple Express Jamesom Francom.

Tudi to ostro zanika, je pa priznal, da je bil zaskrbljen, ko je delala z njim, saj naj bi se ji Franco zdel "srhljiv in posiljevalski", in da jo je morda res ozmerjal.

Depp je na sodišču včeraj ves čas vztrajal, da resda uživa droge in alkohol - slišali so celo njegovo priznanje, da je poskusil "vse človeku znane droge" in da je nekoč v enem mesecu za vino zapravil 30 tisoč dolarjev -, da si rad privošči divje zabave in da ima "čuden smisel za humor", a ni nasilen, še posebej do žensk ne.

Poročena sta bila 15 mesecev, ločitev je bila uradna pred tremi leti, poločitvena vojna pa se še kar nadaljuje. Foto: Getty Images

Hoče si oprati svoje ime

Johnny in Amber sta se spoznala leta 2011 na snemanju filma Zapiti dnevnik, ko je bil Johnny še v zvezi z Vanesso Paradis. Poročila sta se februarja 2015, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla verbalno in fizično nasilje, zato se je vse skupaj vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna.

Depp že od samega začetka ostro zanika obtožbe o nasilju in trdi, da je bila Heardova tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju. Ker hoče oprati svoje ime, predvsem zato, ker so te obtožbe močno vplivale na njegovo kariero, nekdanjo ženo zdaj toži zaradi obrekovanja v višini 50 milijonov dolarjev (okrog 45 milijonov evrov).

Iz istega razloga je na sodišče spravil tudi tabloid The Sun, ki ga je v članku iz leta 2018 označil za "pretepača žene". Sojenji so združili v eno, trajalo naj bi približno tri tedne.

Preverite tudi: