Johnny Depp je pred nekaj meseci proti svoji nekdanji ženi Amber Heard in britanskemu tabloidu The Sun vložil tožbo zaradi obrekovanja.

Heardovo toži, ker ga je po krivem obtožila nasilja, kar igralec ostro zanika, še več, on trdi, da je Amber tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju, The Sun pa je na sodišče spravil zaradi članka iz leta 2018, v katerem so ga označili za "pretepača žene".

Sojenje, ki se odvija v britanski prestolnici, je bilo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno, zdaj pa se nadaljuje in sodišče med drugim zahteva prisotnost obeh slavnih igralcev.

Včeraj sta se tako v Londonu pojavila oba, z "vzorno poveznjenima" rutama čez obraz, kot to velevajo smernice pri preprečevanju širjenja covid-19:

Depp nekdanjo ženo toži zaradi obrekovanja, in ker je zaradi trditev, da je bil nasilen, njegova kariera začela toniti. Foto: Reuters

Amber naj bi bila tista, ki je bila nasilna, trdi Johnny. Foto: Reuters

Pred vhodom sta nato oba snela ruti, se nasmehnila in pomahala paparacem in novinarjem:

Pred sodiščem sta le snela ruti ... Foto: Reuters

... in se nasmehnila paparacem. Foto: Reuters

S krvjo na steno napisal: "Igrata: Billy Bob in lahka Amber"

Že prvi dan na sodišču, kjer sta bila prisotna oba nekdanja zakonca, je bil pester. Na sodišču so med drugim pokazali fotografije ranjenega Deppa, natančneje njegovega poškodovanega sredinca, kar naj bi v prepiru zakrivila Heardova, igralec pa je zaradi prepoznega zdravljenja ostal brez konice prsta.

Deppovi odvetniki so fotografije predložili kot dokaz, kako nasilna je bila Heardova v času njunega zakona, ter da ni bilo obratno, kot trdi ona.

Do prepira je prišlo marca 2015, le mesec po poroki, ko je 34-letna igralka vanj vrgla steklenico vodke, in ker je šel Depp k zdravniku šele naslednji dan, je ostal brez konice sredinca. A predstavniki Heardove trdijo drugače. Da si je Depp rano zadal sam, ko je v steno vrgel mobilnik in mu je del plastike poškodoval prst.

Na sodišču je bilo še razkrito, da je Depp s poškodovanim prstom na stene in ogledalo s krvjo in modro barvo napisal: "Igrata: Billy Bob in lahka Amber", s čimer se je nanašal na igralca Billyja Boba Thorntona, s katerim naj bi imela razmerje, kar Amber zanika.

Johnny Amber prav tako očita skok čez plot v troje z Elonom Muskom in Caro Delevingne, kar zvezdnica prav tako zanika.

JUST IN: Depp dishes the dirt. Posted by Daily Mail on Tuesday, July 7, 2020

Hotel, da hčerka dobi najkakovostnejšo marihuano

V luči sojenja je bilo razkrito tudi, da je Depp svojo takrat 13-letno hčerko Lily-Rose oskrboval z marihuano, kar je obrazložil z besedami, da je bil s tem zgolj odgovoren starš.

Razložil je, da mu je Lily-Rose zaupala, da ji je na neki zabavi nekdo ponudil džoint in da ni vedela, kaj naj stori. "Rekel sem ji, naj vzame ta džoint, ga ponudi nekomu drugemu in da naj ne eksperimentira z drogami od ljudi, ki jih ne pozna." Ob tem je dodal, da naj raje pride do njega, ko bo hotela izkusiti to, češ da je "nevarno vzeti droge od človeka, ki ga ne poznaš in mu ne zaupaš".

"To je bila varnostna poteza, poteza očeta, ki ga skrbi za njegovo hčerko," je še pojasnil na sodišču in dodal, da se je o tem predhodno posvetoval s svojo nekdanjo partnerico in Lily-Rosino mamo, Vanesso Paradis. "Vem, kakšno marihuano sem kadil sam, da ji lahko zaupam in da je dobre kvalitete."

Na sodišču je še povedal, da spoštuje, če kdo misli, da je to narobe, a da je sam "kot odgovoren starš skrbel za svojo hčerko".

Zgodba z marihuano in Lily-Rose je na sojenju izpostavil tabloid The Sun.

Lily-Rose Depp naj bi od očeta prejemala najkakovostnejšo marihuano. Foto: Getty Images

Johnny in Amber sta imela že od samega začetka turbulentno zvezo, ki naj bi se začela na snemanju filma Zapiti dnevnik, ko je bil Johnny še vedno poročen z Vanesso Paradis. Poročila sta se februarja 2016, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila že maja naslednje leto. Kot razlog za razvezo je navedla verbalno in fizično nasilje, zato se je vse skupaj vleklo do januarja 2017, ko je bila ločitev dokončna.

A ker so obtožbe nasilja vplivale na kariero Deppa, je ta proti nekdanji ženi vložil tožbo zaradi obrekovanja v višini 50 milijonov dolarjev (okrog 45 milijonov evrov).

