Na britanskem sodišču se nadaljuje poločitvena vojna nekdanjih zakoncev Amber Heard in Johnnyja Deppa, saj hoče igralec razčistiti, da ni bil nasilen do svoje žene, čeprav ona trdi nasprotno.

Med številnimi dokazi, ki so jih predložili pretekli teden, je tudi avdioposnetek, na katerem je slišati, kako Johnny roti Amber, naj ga poreže z nožem, ona pa ga zavrača. V posnetku, ki je nastal julija 2016, se sliši, kako Depp reče Heardovi: "Poreži me, kjerkoli hočeš." Pri tem vztraja dlje časa, Heardova pa to odklanja in mu med drugim reče: "Nikoli ti ne bi naredila tega, prosim, nehaj."

Poslušajte posnetek, ki so ga predvajali na sodišču:

Na sodišču se bosta srečevala tri tedne

Pretekli teden so na sodišču razkrili še več podrobnosti iz njunega bizarnega in vse prej kot mirnega zakona. Potem ko so predložili dokaze o uživanju kokaina in viskija, kar si je Depp privoščil kar za zajtrk, ter podrobnosti o številnih prepirih in pretepih, so pokazali fotografije, na katerih so popisana ogledala, eno od njih naj bi bilo celo porisano z Johnnyjevo krvjo, kar naj bi storil po tem, ko si je v prepiru poškodoval prst in celo ostal brez konice sredinca.

Izpostavili so tudi incident iz avgusta 2014, ko sta bila na njegovem otoku na Bahamih, kjer se je hotel v miru odvajati od drog. Depp trdi, da mu je Heardova skrila predpisana zdravila in da je bila to "najbolj zlobna stvar, ki jo je storila", a še vedno vztraja, da je ni napadel, Heardova pa trdi, da jo je udaril in porinil.

57-letni zvezdnik ne odstopa od svoje obrambe, da sicer res uživa droge in alkohol, da si rad privošči divje zabave in da ima "čuden smisel za humor", a ni nasilen, še posebej do žensk ne.

Amber Heard na sojenju spremlja njena nova partnerica Bianca Butti. Foto: Reuters

Johnny in Amber sta se ločila januarja 2017, a ker je 34-igralka kot razlog za ločitev navedla nasilje Deppa, se je 57-letni zvezdnik odločil za tožbo zaradi obrekovanja.

On namreč ostro zanika obtožbe o nasilju in trdi, da je bila Heardova tista, ki je bila nasilna v njunem razmerju. Poleg tega toži tudi tabloid The Sun, ki ga je v članku iz leta 2018 označil za "pretepača žene".

