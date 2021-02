Igralkino šokantno razkritje: Marilyn Manson me je vrsto let zlorabljal

Evan Rachel Wood je na Instagramu razkrila, kdo je njen nekdanji partner, ki je bil do nje nasilen. Foto: Guliverimage/AP

Pred kratkim je zvezdnica serije Westworld Evan Rachel Wood spregovorila o tem, da je bila nekoč v nasilnem razmerju, zaradi katerega je zapadla v hude psihične težave. Med drugim se je spopadala z depresijo in začela škoditi sama sebi, in sicer tako, da se je rezala. Zdaj je na Instagramu razkrila ime svojega nasilnega nekdanjega partnerja, s katerim je bila nekaj časa celo zaročena. To je svetovno znan kontroverzni glasbenik Marilyn Manson.

"Ime tistega, ki me je zlorabljal, je Brian Warner, svetu poznan tudi kot Marilyn Manson. Zapeljevati me je začel, ko sem bila še najstnica, in več let me je grozljivo zlorabljal. Pral mi je možgane in manipuliral z mano, da sem se mu podrejala. Dovolj imam tega, da živim v strahu pred maščevanjem, klevetanjem in izsiljevanjem," je začela svoj zapis. Nadaljevala je, da ga želi svetu razkriti predvsem zato, da si ne bo nikoli več mogel najti nove žrtve in da ne bo mogel več uničiti nobenega življenja. "Pridružujem se številnim žrtvam, ki ne želijo več molčati," je dodala na koncu objave.

Evan Rachel se je v Marilyna zaljubila, ko je bila stara komaj 19 let. Foto: Guliverimage/AP

Evan Rachel in Marilyn Manson, ki je od nje starejši kar 21 let, sta se začela videvati januarja 2007, ko je bila igralka stara komaj 19 let. Tri leta kasneje sta se zaročila, sedem mesecev za tem pa dokončno razšla.