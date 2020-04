Pevca obtožili nasilja nad ženo, ta ga zagovarja #video

Pevec Michael Buble je s svojimi priredbami božičnih pesmi predvsem vsakoletna nujna spremljava decembrskih praznikov, zdaj pa ga obtožujejo, da je nasilnež, ki se znaša nad svojo ženo.

Te očitke je sprožilo njegovo vedenje med prenosom v živo na družbenem omrežju Instagram, ko je najprej grobo dregnil svojo ženo Luisano Lopilato, nato pa jo še sunkovito potegnil za laket. Ko se je posnetek znašel na Twitterju, je sprožil pravi vihar.

Poglejte:

Po posnetku so Luisano na družbenih omrežjih zasuli komentarji in pozivi, naj zapusti moža, ker da je nasilnik, in da je njun odnos povsem nezdrav.

"Nisem ena od teh žensk"

Nato pa se je oglasila tudi Luisana, na omrežju Instagram je v prenosu v živo branila svojega moža. "Oseba, ki je to delila na Twitterju, si želi pozornosti in izkorišča pandemijo, zaradi katere so ljudje občutljivi in pod stresom. Ne spoštuje ne mene ne moje družine in prosim vas, da takšnih stvari ne dopustite," je dejala, "svojega moža bi izbrala tisočkrat znova, pomembno pa je ljudi ozavestiti o nasilju nad ženskami, čeprav jaz nisem ena od teh žensk."

Oglejte si še: