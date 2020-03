Slovenska igralka, ki je prosila za pomoč, se je vrnila domov #video

Inja Zalta, ki jo je slovensko občinstvo lahko spremljalo v uspešni telenoveli Usodno vino, je pred nekaj urami objavila video, v katerem se je zahvalila za vso finančno pomoč, ki jo je prejela, ter sledilce obvestila, da je že prišla domov iz Los Angelesa.

Mlada igralka je namreč pred dnevi svoje sledilce prosila za pomoč pri prestajanju pandemije v Los Angelesu, saj so ji razmere onemogočile delo jo potisnile na rob obupa. Video je kasneje sicer izbrisala, v novem pa se je vsem opravičila, ker je bila neodzivna, nato pa sledilcem pojasnila položaj, v katerem se je znašla čez lužo.

"Hvala za vso podporo, za vse lepe besede, za vse komentarje, lepe, grde, za vsak dinarček, iskreno iz srca vam hvala. Nisem si predstavljala, da bo takšen odziv." Ob tem je dodala, da njen namen nikoli ni bil, da bi kogarkoli prizadela, ali da bi se ob tem kdorkoli slabo počutil.

Komentirala je tudi očitke, zakaj se po pomoč ni obrnila na družino ali prijatelje:

V tistem trenutku sem potrebovala pomoč in jaz res nikoli ne prosim za pomoč. Očitno mi je lažje prosit publiko kot pa da bi rekla posamezniku, če mi posodi kaj denarja. Vem, da se to sliši čudno, ampak takšna sem.

"Rekla sem si: Inja, veš, čez kaj greš, v kakšni situaciji si, veliko bazo oboževalcev imaš in sledilcev, zakaj ne bi njih prosila za pomoč? Za neko simbolično, za kavico, ker če skupaj stopimo, lahko veliko naredimo. In sem si rekla, mogoče bom pa zbrala nekaj za to virusno obdobje v Los Angelesu."



V Los Angeles šla po nove igralske priložnosti, drugega ni smela početi

Ob tem je 25-letna igralka še pojasnila, da se je v Los Angeles preselila, ker je tam želela ustvarjati, rasti in se učiti, zato je v to vložila vse, kar je imela. Odzvala se je tudi na predloge nekaterih ob prejšnjem videu, da naj si pač poišče drugo službo: "Tudi veste, da jaz ne morem opravljati vseh služb, ker mi moje delovno dovoljenje tega ne dovoli in da je potrebno več tisoč dolarjev za to, da lahko sploh preživiš tam na mesec."

Za konec je še povedala, da se zaveda, da je v Sloveniji standard čisto drugačen in da smo trenutno vsi na istem in da prestajamo težko obdobje, vendar, da sama v tistem trenutku ni vedela, kaj naj naredi. "Tako da hvala. Zdaj trenutno se mi zdi ideja čisto nora, kar sem naredila. Nisem sploh pomislila, kako se bo Slovenija res odzvala na vse skupaj. Sem že malo pozabila, kako je tukaj."

Dodala je še, da ji je vmes uspelo priti domov, ter da upa, da se bo situacija glede koronavirusa kmalu umirila.

