Nova drama družine Kardashian: desetletni sin zvezdnice na spletu razkriva skrivnosti #video

Mason Disick, najstarejši od treh otrok resničnostne zvezdnice Kourtney Kardashian in njenega nekdanjega partnerja Scotta Disicka, se kljub prepovedim vedno znova vrača na družbena omrežja. Tam razkriva skrbno varovane družinske skrivnosti, zapletel pa se je tudi v prepir z eno od zvezd YouTuba.

Pred kratkim si je komaj desetletni Mason Disick na skrivaj ustvaril svoj profil na Instagramu, na katerem je v videu v živo razkril, da se njegova teta Kyle Jenner ni pobotala s svojim nekdanjim fantom Travisom Scottom. Takoj za tem sta Masonova starša Kourtney Kardashian in Scott Disick njegov profil na Instagramu izbrisala, Kourtney pa je pojasnila, da se je na družbena omrežja podal na skrivaj.

"Brez najinega dovoljenja si je odprl račun na Instagramu, ki sem mu ga izbrisala, saj sva s Scottom rekla, da je star komaj deset let. Mislim, da je starostna meja za Instagram 13 let," je prejšnji teden pojasnila 40-letna zvezdnica. Dodala je, da fant nima telefona, ima pa tablični in prenosni računalnik, ki ju uporablja za šolo.

A desetletnik se ne da. Potem ko je ostal brez svojega profila na Instagramu, se je skrivoma pridružil platformi TikTok in spet z javnostjo delil podrobnosti iz življenja družine Kardashian-Jenner. Le da se je tokrat celo zapletel v spor z zvezdo YouTuba Jeffreejem Starom. Očital mu je, da je razvajen.

Star se je seveda javno branil in v tvitu, ki ga je kasneje izbrisal, ostro udaril nazaj po desetletniku. "Pred šestimi leti sem imel na računu 500 dolarjev. Morda so ga zmedli lastni privilegiji, kajti jaz sem v nasprotju z njim moral vse doseči sam. Upam, da ga bo njegov oče kmalu podučil o stvareh," izbrisano objavo povzema portal Huffington Post.

Zadnjega incidenta na družbenih omrežjih Masonova slavna mama in njegov oče za zdaj še nista komentirala.