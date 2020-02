Tudi Kim Kardashian težko kroti štiri otroke #video

Kim Kardashian lahko pri Ellen ujamete že danes ob 14.15!

Kim Kardashian je v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres povedala, kako so jo otroci naučili, da je ne skrbi več toliko za uničeno pohištvo, a še bolj zanimiv je bil potek fotografiranja za tradicionalno božično fotografijo, saj so najstarejšo hčerko North v sliko dodali z naknadno računalniško obdelavo.

"North je imela slab dan. Ni hotela biti na snemanju in jokala je, saj je hotela prav posebno pričesko in ne vem kaj," je Kim povedala voditeljici in dodala, da se je sprijaznila s tem, da hčerke pač ne bo na čestitki, saj se ji preprosto ni več ljubilo ubadati s stresom, povezanim s fotografiranjem. A naslednji dan si je North premislila in fotografinja je naredila še en posnetek, deklico pa so nato kar računalniško dodali k preostali družini.

Aktualno, 17. sezono pogovorne oddaje Ellen lahko od ponedeljka do petka ob 14.15 spremljate na Planetu.

