Pevec o izboru najbolj seksi moškega: Vsak se lahko zmoti

V pogovorni oddaji Ellen, ki jo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 14.15, je gostoval tudi ameriški glasbenik Blake Shelton, ki ga je revija People nekoč razglasila za najbolj seksi moškega. Lani je ta naziv prejel John Legend, a Blaku se odločitev ne zdi prava ...

Ameriški country pevec Blake Shelton, ki je tudi žirant v tekmovalni glasbeni oddaji The Voice, se je nedavno oglasil v pogovorni oddaji voditeljice Ellen DeGeneres, kjer je šaljivo komentiral najbolj seksi moškega po izboru revije People. Naziv je lani namreč pripadel pevcu Johnu Legendu, ki je prav tako mentor v oddaji The Voice.

"Morali bodo izdati še eno številko," se je ob tem pridušal Shelton, ki je bil najbolj seksi moški leta 2017, in v smehu dodal: "Vsakdo se lahko zmoti." Mentorji v oddaji The Voice so sicer znani po zbadanju drug drugega, zato si Legend sodelavčeve pripombe bržkone ni vzel k srcu.

Ellen je Blaka podrobno izprašala tudi o njegovem razmerju s še eno sodelavko iz oddaje Gwen Stefani, s katero sta že nekaj let par. Predvsem jo je zanimalo, kdaj jo bo zaprosil za roko. Več o tem si oglejte v novem delu pogovorne oddaje Ellen, ki bo na Planetu že ob 14.15.

