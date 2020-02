Komik razkril, kaj je bil njegov največji dosežek po hudi prometni nesreči #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni komik Kevin Hart je v oddaji Ellen, ki si jo boste lahko danes ob 14.15 ogledali na Planetu, spregovoril o prometni nesreči, v kateri je utrpel hudo poškodbo hrbta. Razkril je, kaj je bil njegov največji dosežek v času okrevanja in kako je zaradi sicer težke izkušnje začel drugače gledati na življenje na življenje.

Zvezdnik je v oddaji Ellen spregovoril tudi o nesreči z avtomobilom, v katerem je bil sopotnik in v kateri je utrpel hujšo poškodbo hrbta. Nekaj časa se celo ni mogel premikati.

"Nisem si mogel obrisati niti zadnjice," je zaupal voditeljici in nadaljeval: "Sploh se ne zavedamo, da je hrbet povezan z vsem v našem telesu. Po operaciji sem bil nekaj časa povsem odvisen od drugih. Takrat sem se začel zavedati, kaj je v življenju pomembno in kdo je pomemben. Ni važna slava ali denar, važno je kdo te ima rad in koga imaš ti rad."

Priznal je, da se je njegov pogled na življenje povsem spremenil, na bolje. Po eni strani je bila ta izkušnja tudi blagoslov.

Kevin Hart in njegova soproga:

Prve dni v bolnišnici sam ni mogel poskrbeti niti za najnujnejša opravila, za vse je potreboval pomoč svoje žene. Zato se je odločil, da bo naredil vse, da ji tega ne bo treba več početi. "Kmalu zatem sem se lahko začel sam tuširati, se oblačiti, moj največji dosežek pa je vsekakor bil, ko sem si lahko sam nadel nogavice. Zmagoslavno sem hodil sem po hiši in vpli: "Sam sem si nadel nogavice!"

