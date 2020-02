Šele po zaslugi serije je igralec postal ljubitelj gora

Igralec Daniele Liotti, ki ga lahko v seriji Gorski čuvaj spremljate ob ponedeljkih in torkih ob 21. uri na Planetu, je presenetil z izjavo, da nikoli ni bil velik ljubitelj gora in da še nikoli v življenju ni bil na smučeh.

Ker Daniele Liotti v seriji igra gorskega čuvaja, je bil njegov odgovor na vprašanje, ali je ljubitelj gora, kar malce presenetljiv.

"Pred snemanjem serije Gorski čuvaj niti približno nisem bil ljubitelj gora. Lahko povem še, da do zdaj tudi sploh še nikoli nisem smučal," je odgovoril igralec, ki je nato poudaril, da se je vse skupaj spremenilo, ko je po zaslugi Gorskega čuvaja dodobra spoznal Dolomite.

"Sprva res ni bilo preprosto. Večkrat se mi je zgodilo, da sem se v gorah počutil ujetega, občutil sem strah in nemoč pred močjo narave. Zdaj pa vidim, da je za igralca res izjemen privilegij, če lahko snema na tako lepih krajih. To, da lahko tukaj v gorah jaha konja in gre okoli čudovitega jezera Braies. Te gore me res napolnijo z energijo," je razloži italijanski igralec, ki ga lahko vsak ponedeljek in torek ob 21. uri ujamete na Planetu.

Serijo Gorski čuvaj snemajo v okolici čudovitega jezera Braies v italijanski deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje, ki je eno največjih in najglobljih naravnih jezer v Dolomitih. Jezero leži na slabih 1.500 metrih nadmorske višine, globoko pa je do 36 metrov. Za spektakularno kuliso poskrbi tudi 2810 metrov visoka gora Croda del Becco (Seekofel), ki se vzpenja nad njim.

