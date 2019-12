Snemanje Gorskega čuvaja bi bilo za zvezdnika skoraj usodno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Daniele Liotti, glavni igralec priljubljene serije Gorski čuvaj, je razkril, da bi se nesreča zanj skoraj končala usodno. Med snemanjem prizora jahanja se je njegov konj nenadoma splašil in ga vrgel iz sedla. "Snemali smo prizor, ki ga je spremljal tudi dron. V nekem trenutku se je dron preveč približal mojemu konju, ki se je zato vznemiril in se začel vrteti, jaz pa sem padel iz sedla," je povedal 48-letni igralec.

Kljub strahu se je vrnil na konja

Na srečo jo je igralec odnesel brez resnejših poškodb, in čeprav ga je dogodek prestrašil, je vztrajal, da prizor posnamejo do konca. "Bil je grd padec, še danes mi ni jasno, kako sem jo odnesel brez poškodb," je povedal in dodal, da se je precej prestrašil. "Kljub temu sem se prisilil, da sem znova zajahal konja, saj sem vedel, da če tega ne bom storil zdaj, morda nikoli več ne bom jahal."

Čeprav se je pogumno spopadel z nepričakovanim dogodkom, je Daniele priznal, da so se mu noge tresle še do konca dneva. Takrat se je hvaležen za srečen razplet dogodkov vrnil k svoji spremljevalki Cristini in njuni hčerki Beatrice, ki sta ga spremljali na snemanju.

Prva epizoda nove sezone Gorskega čuvaja bo na Planetu v ponedeljek, 30. decembra, ob 21. uri. Serija bo na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob isti uri, izjema je le silvestrski večer.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.