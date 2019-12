Gorski čuvaj se vrača z novo sezono!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premierno na slovenskih televizijah bomo lahko spremljali tudi 5. sezono serije Gorski čuvaj (Un passo dal cielo). Prve štiri sezone smo si na Planetu že lahko ogledali, zdaj pa na spored prihaja še čisto sveža nova sezona. Glavno vlogo igra šarmantni Daniele Liotti, ki je uspešno nasledil Terrencea Hilla iz prvih treh sezon, serijo pa zaznamujejo tudi čudovita snemalna prizorišča v italijanskih Dolomitih.

Ob koncu zadnje sezone je poveljnik Francesco Neri (Liotti) našel ravnovesje med svojimi bolečimi osebnimi ranami in željo po novem življenju. Končno se tudi njemu obeta prihodnost, sploh ker se je Emma po letu odsotnosti vrnila v San Candido. A zdi se, da se ni vrnila zaradi Nerija. Se je Francesco res znebil svojih duhov? Ga lahko še vedno preganjata Deva in njegova norost? Ta vprašanja sproži nepričakovan dogodek, ki ogrozi Emmino življenje. Ob odkritju nove skrivnosti, ki jo je za seboj pustil Deva, Francesco znova postane negotov ...

Veliko novega čaka tudi Vincenza Nappija. Ob koncu zadnje sezone je bil zaljubljen v Evo, s katero zdaj pričakujeta otroka, a se ne zavedata, da bo to za vedno spremenilo njuna življenja. Vincenzo se bo tako moral spopadati z očetovstvom, medtem pa bo razcepljen med napornim razmerjem z Evo ter nenavadnim in razburljivim sožitjem z Valerio, novo gozdarko v San Candidu, in njeno nečakinjo Isabello.

Prva epizoda nove sezone Gorskega čuvaja bo na Planetu v ponedeljek, 30. decembra, ob 21. uri. Serija bo na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob isti uri, izjema je le silvestrski večer.

