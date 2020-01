Sanjska poroka turškega zvezdnika #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mert Firat, ki ga od ponedeljka do petka ob 16. uri na Planetu občudujemo v razburljivi nadaljevanki Maščevanje v visokih petah, je leto dni po poroki z izbranko obujal spomine na pravljični obred. Pozabljene so tudi kritike zaradi dekliščine, ki je šla marsikomu v nos ...

Priljubljeni Mert Firat, ki v nadaljevanki Maščevanje v visokih petah igra Serhana, ima arabske korenine, rojen pa je bil v Ankari in ravno 10. januarja praznoval 39. rojstni dan. Zaigral je v številnih serijah in filmih, tudi v režijskem prvencu Russlla Crowa Izvir upanja (The Water Diviner) ter ustanovil dve gledališči v Istanbulu. Je ambasador dobre volje Združenih narodov v Turčiji, v domovini pa je višek prepoznavnosti dosegel prav z Maščevanjem v visokih petah.

Medijsko oblegana je bila tudi njegova poroka z igralko İdil Firat, s katero sta si večno zvestobo obljubila konec leta 2018. Sanjsko poroko je nekoliko pokvarila polemika okoli nevestinega prihoda na tradicionalno zabavo s kano, saj so jo tja prinesli kot kraljico, sedečo na prestolu, ki so ga nosili njeni "podložniki". Mladenki so očitali spogledovanje z že preživetimi časi suženjstva, a par se na kritike ni oziral.

"Komentarji naju niso prizadeli, prestol na zabavi s kano je bil tudi za naju presenečenje," je povedal Mert.

Poročni obred je potekal v obalnem mestu Češme, kjer je ženin blestel v obleki Hugo Boss, medtem ko je nevesta nosila čudovito belo obleko prestižne turške znamke Tuvanam. Mediji so se strinjali, da gre za enega najlepših poročnih parov, in so kar tekmovali v pisanju slavospevov postavnemu ženinu in čudoviti nevesti.

Mert se je sanjske poroke spomnil tudi ob prvi obletnici in ženi posvetil ganljiv zapis. "Naj bo najino življenje takšno kot najino prvo skupno leto: polno ljubezni in sreče," je zapisal in dodal: "Ne veva, kako je lahko minilo že eno leto. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste bili z nama in tudi vsem, ki ste bili z nama v srcu."

Merta lahko v nadaljevanki Maščevanje v visokih petah spremljate od ponedeljka do petka ob 16. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.