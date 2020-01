Kako je sodnik Kuharskega mojstra skoraj prepolovil svojo težo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate kuharski šov z Gordonom Ramsayjem, v katerem med trojico sodnikov nastopa tudi Graham Elliot. Ta je med četrto in peto sezono Kuharskega mojstra močno shujšal in s preobrazbo osupnil gledalce.

Graham Elliot velja za enega najboljših ameriških kuharjev. Širši javnosti je postal znan kot sodnik v priljubljeni oddaji Kuharski mojster, kjer je vztrajal šest sezon, pojavil pa se je tudi v sestrski oddaji Mladi kuharski mojster. Med gledalci je Graham znan kot najbolj prijazen med sodniki, tekmovalce in gledalce pa je povsem osupnil v peti sezoni šova, ko je pred kamero stopil prvič po veliki izgubi teže.

Gordon Ramsay, Graham Elliot in Joe Bastianich v četrti sezoni Kuharskega mojstra.

Po snemanju četrte sezone se je Graham namreč odločil za operacijo zmanjšanja želodca. Pred operacijo je tehtal 180 kilogramov, štiri mesece pozneje pa se je ob trdem delu znebil več kot 60 kilogramov. "Hitreje sem sit, saj je moj želodec veliko manjši. Ne potrebujem več šestih burgerjev, da se počutim sitega," je povedal kuhar, ki se je po operaciji posvetil tudi teku.

Za 80 odstotkov manjši želodec

Z operacijo zmanjšanja želodca pacientu odstranijo približno 80 odstotkov želodca in ustvarijo manjši, rokavu podoben želodec v velikosti banane. "Odvečna težja je nekaj, s čimer se spopadam vse življenje. To sem moral storiti za svojo družino," je povedal Graham tik pred operacijo. "Težko se usedem v avto in težko vstanem iz njega, težko si zavežem čevlje ali se igram z otroki," je dodal 43-letnik, ki ima z ženo Allie tri sinove.

K izgubi teže ga je spodbujal tudi Ramsay

Poleg družine sta Grahama navdihnila tudi Gordon Ramsay in Joe Bastianich iz Kuharskega mojstra. "Na snemanju smo se pogovarjali o tem, kako sta oba pretekla maratone. Dejala sta mi, da moram shujšati in spremeniti svoje življenje," je povedal Elliot, ki ga lahko v vlogi kuharskega sodnika vidite na Planetu od ponedeljka do petka ob 17. uri.

