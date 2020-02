Premiera meseca: Vrvež v moji glavi

V petek, 7. februarja , bo na Planetu ob 20. uri odlični animirani film Vrvež v moji glavi (Inside Out), ki je bil nagrajen tudi z oskarjem. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, prav tako premierno pa prihajajo tudi simpatični Alvin in veverički: Velika Alvintura (v četrtek, 6. februarja, ob 20. uri) in odbiti Kick-Ass 2 (v nedeljo ob 22. uri) s Chloë Grace Moretz, Aaronom Taylorjem-Johnsonom in Jimom Carreyjem.

Na Planetu nadaljujemo s petki v družbi najboljših animiranih filmov. Ta petek, 7. februarja, bo ob 20. uri na sporedu film Vrvež v moji glavi (Inside Out), ki je eden najbolje ocenjenih animiranih filmov vseh časov, nagrajen pa je bil tudi z oskarjem, zlatim globusom in bafto. Kritiki so bili še posebno navdušeni nad tematiko in scenarijem, zelo dober odziv pa je film doživel tudi pri gledalcih, saj je bil Vrvež v moji glavi eden najbolj dobičkonosnih filmov leta 2015.

Vrvež v moji glavi

Vrvež v moji glavi je zabaven in ganljiv vpogled v misli najstnice preko čustev, ki nadzorujejo njeno vedenje. V središču zgodbe je mlada Riley, ki si po selitvi družine skuša na novo organizirati življenje, pri zahtevni nalogi pa ji v njenem možganskem nadzornem centru ves čas svetujejo Veselje, Strah, Jeza, Gnus in Žalost. Naporno usklajevanje njihovih različnih karakterjev se povsem poruši, ko se Žalost in Veselje izgubita v deželi domišljije in sanj, kar povzroči zabavne spremembe v Rileyjinem obnašanju.

Vrvež v moji glavi bo na Planetu v petek ob 20. uri.

Alvin in veverički: Velika Alvintura

Ta teden se na Planetu obetata še dve premieri, v četrtek, 6. februarja, bo ob 20. uri na sporedu film Alvin in veverički: Velika Alvintura (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), v nedeljo, 9. februarja, pa bo ob 22. uri odbit film Kick-Ass 2.

Alvin in veverički: Velika Alvintura so četrto nadaljevanje Alvinovih dogodivščin, ki so očarale občinstvo po svetu, pojoče veveričke pa tokrat izvedo, da se skrbnik Dave namerava zaročiti. V strahu, da jih bo zapustil, se veverički odpravijo za njim na Florido, da bi preprečili snubitev, na zabavni poti preko ZDA, polni nesporazumov in veveričjega kaosa, pa si Alvin in veverički nabirajo novih življenjskih in glasbenih izkušenj.

Kick-Ass 2

Za nedeljsko zabavo bo medtem poskrbel Kick-Ass 2, nadaljevanje odbite akcijske komedije s Chloë Grace Moretz in Aaronom Taylorjem-Johnsonom. V drugem delu najstnika Dave in Mindy znova združita moči v boju s kriminalci in se pod preobleko superjunakov Kick-Assa in Hit-Girl podata očistiti ulice New Yorka. Mindy prijatelja uči pretepaških spretnosti, toda na željo zaskrbljenega skrbnika naposled opusti dvojno življenje zakrinkane bojevnice. Dave se medtem pridruži skupini maskiranih pravičnikov pod vodstvom neustrašnega Polkovnika, toda njihov mladi neuravnovešeni nasprotnik Chris najame najbolj neusmiljene kriminalce na svetu, kar vodi v superherojski spopad epskih razsežnosti …

