Zvezdnica moža šokirala s priznanjem, česa v njunem domu še nikoli ni počela #video

Kim Kardashian in Kanye West že nekaj let živita v razkošni vili v Kaliforniji, v kateri prevladujejo pastelne barve in minimalizem. Za hišo se med drugim bohoti ogromen bazen, za katerega je med intervjujem zvezdnica priznala, da ga v sedmih letih še ni uporabila. S tem je odprtih ust pustila še lastnega moža.

Prestižen dom je Kim Kardashian in Kanyeju Westu pomagal urediti priznan belgijski notranji oblikovalec Axel Vervoordt, z nasveti pa so pomagale še nekatere druge mednarodno priznane osebnosti iz sveta arhitekture in oblikovanja.

Razkošno kalifornijsko zvezdniško domovanje odlikujejo visoki stropi, veliki prostori, ki skoraj neopazno prehajajo drug v drugega, minimalistična notranja oprema in pastelne barve.



In prav zaradi prevladujoče bele barve sten, tal in predvsem pohištva je verjetno prva misel vsakega starša ob pogledu na njun ekstravaganten dom: kako je vse tako belo in čisto, ko pa imata zvezdnika štiri majhne otroke? Ali v tej hiši zares živijo ali jo imajo zgolj za razkazovanje?

A Kim in Kanye sta v intervjuju za priznano arhitekturno revijo Architectural Digest, za katero sta odprla vrata svojega doma, povedala, da so prav otroci navdihnili opremo in postavitev hiše.

"Otroci se po hodnikih vozijo s skiroji, skačejo okrog Alexovih miz in po njih, pravzaprav jim služijo kot nekakšen oder. Morda je ta hiša lahko študija primera, a hkrati je bila urejena z mislijo na najino družino," je pojasnil raper.

Posebnost njune hiše je zagotovo glavna kopalnica, ki je ogromna in ima umivalni pult postavljen na sredino prostora. Pred njim je stena, ki je od vrha do tal oblečena v ogledalo, na drugi strani pa v celoti zastekljena stena s pogledom na vrt z bujnim rastjem.

Najbolj nenavadna stvar v tem prostoru sta vsekakor umivalnika, saj je naklon za odtekanje vode tako minimalen, da je na prvi pogled videti, kot da voda odteka naravnost čez rob namesto v odtok.

V zabavnem intervjuju za revijo Architectural Digest, v katerem sta si z možem izmenično postavljala vprašanja, pa je zvezdnica šokirala z nenavadnim priznanjem, ob katerem je še njej mož ostal odprtih ust. Vse od leta 2013, ko sta kupila ta prvi skupni dom, se Kim ni kopala v ogromnem bazenu za hišo.

"Saj veš, da imam raje džakuzi," je smeje se povedala v svoj zagovor. Sredi intervjuja je k njima pritekla tudi njuna najstarejša hči North, ki je razkrila, da doma najraje izvaja gimanstiko ter igra klavir in violino.