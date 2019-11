Kim Kardashian sočustvuje z Meghan Markle in princem Harryjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška resničnostna zvezdnica povsem razume, kaj prestajata britanska kraljeva zakonca Meghan Markle in princ Harry, ki imata občutek, da ju mediji napadajo. Prav zato sta si vzela šesttedenski premor od vseh dolžnosti.

Kim Kardashian je imela daljši intervju za avstralsko oddajo The Sunday Project. V tem je med drugim spregovorila o slavnem britanskem kraljevem paru, princu Harryju in Meghan Markle.

Voditeljica jo je vprašala, ali sočustvuje s parom, ki si je moral zaradi medijskega pritiska vzeti šesttedenski premor od vseh kraljevih dolžnosti, na kar je Kim odgovorila:

"Vsak ima svojo pot, njuna pa se mi zdi še toliko bolj zasebna zaradi Harryjeve mame in tega, kako se je zaradi paparacev izteklo njeno življenje."

Princesa Diana je umrla leta 1997 v prometni nesreči, ko je poskušala ubežati paparacem. Stara je bila 36 let, dve leti mlajša, kot je zdaj Meghan, na katero se mediji - kot pravi Harry - spravljajo na podoben način kot na njegovo mamo.

Foto: Getty Images

"Razumem, da si želita vzeti čas zase"

Pred dobrim mesecem je tudi Meghan sama v čustvenem intervjuju razkrila, kako težko ji je živeti kot ženi britanskega princa in pod budnim očesom svetovne javnosti, sploh po tem, ko je postala mama.

"Mislim, da nihče ne more razumeti, kako je, razen njiju," je še dejala Kim in dodala: "A z leti, zdaj ko imam otroke, spoznavam, da si zanje želiš, da bi živeli v čim bolj varnem svetu."

Vsekakor sočustvujem z njuno potrebo po varnem okolju in razumem, da si želita vzeti čas in zasebnost zase, ko to potrebujeta.

Meghan je v oktobrskem intervjuju odkrito spregovorila o svojem počutju in odnosu, ki ga imajo britanski tabloidi do nje in Harryja:

