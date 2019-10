Princ William zaskrbljen: Harry in Meghan sta v krhkem stanju #video

Dokumentarni film o afriški turneji princa Harryja in njegove soproge Meghan, ki je bil minuli vikend predvajan na Otoku, buri duhove. V njem je namreč britanski kraljevi par razkril marsikaj. Med drugim je Harry spregovoril o domnevnem sporu z bratom Williamom, ki je menda po videnem in slišanjem v skrbeh za Harryja in Meghan.

Vir iz Kensingtonske palače, ki je blizu Williamu in Kate, je za BBC povedal, da je William zaskrbljen za brata in njegovo soprogo, potem ko sta v dokumentarnem filmu z naslovom Harry & Meghan: An African Journey odkrito spregovorila o svojem počutju in težavah, ki jih imata zaradi negativnega odnosa britanskih tabloidov do njiju.

37-letni William menda upa, da bosta njegov mlajši brat in njegova soproga v redu, saj je ob ogledu dokumentarnega filma doumel, da je par v zelo krhkem stanju, je Williamove besede za BBC povzemal anonimni vir. Vse neresnice, ki jih že nekaj časa piše britanski tisk o Meghan, ju namreč močno bolijo.

Ne dokumentarnega filma ne domnevnega Williamovega odziva nanj v Kensingtonski palači za zdaj še niso komentirali.

Harry in Meghan sta v dokumentarnem filmu, ki je bil v nedeljo predvajan na eni od britanskih televizij, danes pa ga bodo zavrteli tudi v Ameriki, odkrito spregovorila o tem, kako jima negativen odnos britanskih tabloidov in vse možne neresnice, ki jih pišejo o njiju, močno grenijo življenje.

Sploh Meghan je na robu solz v filmu priznala, da si ni niti v sanjah mislila, kako huda preizkušnja jo čaka, ko bo postala članica britanske kraljeve družine. Pa čeprav so jo njeni britanski prijatelji svarili, da ji lahko tamkajšnji tabloidi uničijo življenje.

Williama po ogledu dokumentarnega filma skrbi za mlajšega brata. Foto: Getty Images

"Nikoli si nisem delala utvar, da bo lahko, a mislila sem, da bo vsaj pošteno," je povedala vojvodinj Susseška. "In s tem se težko sprijaznim … Če bi bile zgodbe resnične, če bi res počela kaj narobe, bi bila jaz prva, ki bi se opravičila za storjene napake in obljubila, da jih ne bom več ponovila. A ljudje govorijo neresnice in jih nenehno ponavljajo, čeprav so bili opozorjeni, da nič od tega ni res … Ne poznam človeka na tem svetu, ki bi se s tem lahko sprijaznil."

Nekdanja ameriška igralka je še dodala, da je bil sploh čas nosečnosti zanjo zelo težak, prav tako prvi tedni po Archiejevem rojstvu: "Ko je ženska noseča, je še posebej v občutljivem stanju, tako da je bil ta čas zame zares velik izziv. In tudi potem, ko sem rodila, je bilo težko …"

A intervju je zaključila v pozitivnem duhu, saj je povedala, da se zaradi prekrasnega moža in njunega čudovitega sinka vsaj malo lažje spoprijema z vsem: "V redu je. Dobra stran vsega je, da imam mojega otroka in soproga in da sta najboljša na svetu."

Meghan in Harry zaradi negativne publicitete preživljata težke čase. Foto: Getty Images

Tudi Harry je odkrito spregovoril o vsej negativni publiciteti in o negativnem odnosu britanskega tiska do njiju. "Mislil sem že, da je najhujše mimo, a potem se je znova vse vrnilo. In nenadoma sem se zavedel, da je to nekaj, kar bom nekako moral obvladovati," je pojasnil Harry.

In dodal, da je življenje s takšnimi negativnimi zgodbami in medijskimi pritiski vsakodnevna bitka: "Zavedam se, da je del mojega življenja tudi to, da si na obraz nadenem pogumen izraz in da nastavim še drugo lice. A tako veliko stvari je, ko gre zame in za mojo soprogo, ki naju zares bolijo. Sploh ker je večina teh zgodb neresničnih. Tako da se trudiva kljub vsemu ostati zvesta sama sebi, ostati takšna, kot sva, in se še naprej zavzemati za to, v kar verjameva. Ne bom pristal na to, da me s pritiski spravijo v tak položaj, kot so mojo mamo."