Princ Harry spregovoril o sporu z bratom Williamom #video

Že nekaj časa se govori, da sta se nekoč močno povezana britanska princa William in Harry močno oddaljila. Stvari so se nabirale več let, a ko je Harry našel Meghan, se je menda njun odnos močno poslabšal. Do zdaj sta oba o domnevnem sporu molčala, zdaj pa je Harry naredil izjemo in končno v enem od intervjujev pojasnil, kakšna je resnica.

V intervjuju, ki ga je imel za televizijo ITV v sklopu nastajanja novega dokumentarnega filma z naslovom Harry & Meghan: An African Journey, je princ Harry pojasnil, da bosta s princem Williamom vedno brata ne glede na vse. In da je kot pri večini bratov in sester tudi pri njiju tako, da imata dobre in slabe trenutke ter da se tu in tam dogajajo tudi kakšni zapleti, ki pa ne spremenijo dejstva, da sta iste krvi. Dodal je, da je večina govoric o njiju povsem izmišljenih.

"Kdaj se zgodijo neizogibne stvari, a brata sva in vedno bova brata," je Harry povedal v intervjuju. "Vsekakor sva trenutno na zelo različnih poteh, a vedno bom tukaj zanj in prepričan sem, da bo tudi on vedno tukaj zame. Ne vidiva se več tako pogosto kot včasih, ker imava vsak svoje obveznosti, a zelo ga imam rad."

Da si britanska princa nista več tako blizu kot nekoč, se je začelo govoriti kmalu za tem, ko je Harry naznanil zvezo z Meghan Markle, britanski tabloidi pa so v vsaki najmanjši napačni kretnji princev videli potrditev sumom, da sta v sporu. Tako je bilo na primer takrat, ko na uradnih dogodkih nista kaj dosti govorila med sabo ali ko se na proslavo para nista peljala v isti kočiji in podobno.

Foto: Getty Images

Ko sta se Harry in Meghan kmalu po naznanitvi nosečnosti še odselita iz Kensingtonske palače, kjer je Harry vsa leta bival skupaj s Kate in Williamom, ter ko sta izstopila iz dobrodelnega sklada, ki sta ga skupaj ustanovila britanska princa, pa je bil za britanske medije to več kot zadosten dokaz, da se je bratska vez dokončno pretrgala.

Med drugim so pisali, da se je Harry že od nekdaj počutil malce zapostavljenega v primerjavi s starejšim bratom. Njun odnos naj bi dodatno poslabšalo to, da nihče v britanski kraljevi družini ni bil najbolj navdušen nad tem, da se bo Harry poročil z ločeno ameriško igralko, ki je od njega celo starejša nekaj let. Prav tako ne William, ki naj bi se mu zdelo, da Harry preveč hiti, sploh ko je po le letu dni zveze naznanil, da sta se z Meghan zaročila. Ker naj bi se Meghan počutila nesprejeto in ker so jo pravila britanskega kraljevega dvora močno dušila, je Harry stopil v bran svoji nevesti in se oddaljil od družine.

A vse to so bila zgolj ugibanja poznavalcev britanskega dvora, medtem ko uradno kraljeva družina govoric in namigov nikoli ni komentirala. Vse do zdaj, ko je kratko in jedrnato domnevni spor z bratom komentiral kar Harry sam.