Harry in Meghan zapustila skupno fundacijo z Williamom in Kate

Britanski princ Harry in vojvodinja Meghan nameravata svoje dobrodelne dejavnosti bolj ločiti od dejavnosti princa Williama in vojvodinje Kate. Harry in Meghan bosta namreč ustanovila svojo dobrodelno fundacijo ter se umaknila iz fundacije Royal Foundation, ki sta jo ustanovila britanska princa, so v četrtek sporočili iz Buckinghamske palače.