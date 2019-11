Nov udarec Meghan in Harryja: božiča ne bosta preživela s kraljico #video

Že tako sta se v zadnjih mesecih princ Harry in njegova žena Meghan Markle precej oddaljila od preostale britanske kraljeve družine, očitno pa se odnosi tudi v prihodnje ne bodo izboljšali. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se menda odločila, da božiča ne bosta praznovala s kraljico in preostalimi Harryjevimi sorodniki.

Skoraj vse božične praznike do zdaj je princ Harry preživel s svojim bratom, princem Williamom, in njegovo ženo Kate Middleton, z očetom Charlesom in mamo Diano ter kasneje mačeho Camillo, z babico, kraljico Elizabeto II., ter njenim možem, princem Philipom. Izjema je bilo le leto 2012, ko je služil v Afganistanu in se posledično velikega družinskega praznovanja ni mogel udeležiti.

Britanska kraljeva družina ima namreč navado, da se za božič zbere na praznovanju na kraljičinem posestvu Sandringham v Norfolku. To je dolgoletna tradicija, ki jo bosta letos princ Harry in njegova žena Meghan Markle prelomila, poroča The Sun.

Harry in Meghan za božič doma v Windsorju ali celo v ZDA

Vojvoda in vojvodinja Susseška si bosta namreč vzela šest tednov oddiha od vseh kraljevih obveznosti, očitno tudi od prazničnega druženja s preostankom Harryjeve družine. "Potrebujeta nekaj časa zase, da si napolnita baterija in naredita načrte za prihodnje leto," je o razlogih za takšno odločitev povedal vir, ki je blizu kraljevemu paru. Tako naj bi božične praznike preživela sama z Archiejem na svojem domu v gradu Windsor ali pa odpotovala v Ameriko in božič praznovala z Meghanino mamo Dorio.

"Božič v Sandringhamu je lahko precej stresen, morda sta se letos izognila praznovanju zaradi Archieja, ki je še majhen. A hkrati je Sandringham v preteklih letih gostil že številne otroke, tako da je posestvo povsem prilagojeno tudi njim," je povedala kraljeva biografinja Ingrid Seward.

Ne nazadnje vsako leto božič na kraljičinem posestvu v Norfolku praznujeta tudi William in Kate s svojimi zdaj že tremi otroki. "Očitno ju torej vodijo neki drugi, osebni razlogi in tukaj ne gre za Archieja," je dodala Sewardova.

Kraljice Elizabete ne bo ob pravnuku Archieju za njegov prvi božič. Foto: Getty Images

Kraljica užaljenosti ne bo pokazala

Dejstvo, da bosta na velikem družinskem praznovanju manjkala princ Harry in Meghan z malim Archiejem, bi lahko močno prizadelo in užalostilo kraljico Elizabeto. A tega ne bo nikoli pokazala ali povedala, še pravi Sewardova.

Iz Buckinghamske palače novice o odsotnosti Harryja in Meghan ob božičnem praznovanju za zdaj še niso komentirali.