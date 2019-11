Medtem ko Meghan trpi, Kate oboževana in srečna kot še nikoli #video

Vojvodinja Cambriška Kate Middleton je srečna, samozavestna in zadovoljna kot že dolgo ne, kar se vidi na vseh uradnih dogodkih in celo na fotografijah paparacev, pravijo poznavalci britanskega kraljevega dvora. Obožujejo jo tako ljudje doma kot po svetu, celo kraljica Elizabeta II. je menda njena velika oboževalka.

Medtem ko je žena princa Harryja, Meghan Markle, pred kratkim v dokumentarnem filmu priznala, da ji ni lahko, odkar je postala članica britanske kraljeve družine, je njena svakinja, cambriška vojvodinja Kate Middleton, očitno precej bolje. Je srečna in zadovoljna kot še nikoli do zdaj, pravijo poznavalci britanske kraljeve družine.

Kako le ne bi bila, ko tako pri domači kot svetovni javnosti ter tudi med drugimi člani kraljeve družine prejema veliko občudovanja in odobravanja. Po novem je menda tudi velika ljubljenka same kraljice Elizabete.

Tisto, kar britansko kraljico najbolj navdušuje pri ženi njenega najstarejšega vnuka princa Williama, je dejstvo, da vsa ta leta, odkar je članica kraljeve družine in posledično nenehno pod drobnogledom javnosti in medijev, ostaja preprosta, prijazna in ljudska. Ter zvesta sama sebi. Prav tako jo navdušuje dejstvo, da Kate tako uspešno žonglira med vsemi kraljevimi obveznostmi in opravili v zasebnem življenju.

"Kraljica je njena velika oboževalka," je za Vanity Fair povedala strokovna poznavalka britanskega dvora Katie Nicholl. "Kate je zelo mirna. In ima podobno mantro v življenju kot kraljica: bodi miren in nadaljuj takšen pristop v življenju, kot si ga imel do zdaj. Njena dodana vrednost pa je še v tem, da je zaradi njenega načina kraljeva družina videti skoraj običajna in v stiku z realnostjo."

Kate namreč kljub kraljevemu statusu še vedno počne stvari, ki jih počno vse druge mame. Pred kratkim je v enem od nakupovalnih središč kupovala kostume za noč čarovnic za svoje tri otroke, skupaj s starši iz šole se je družila v lokalnem pubu in si z njimi privoščila pijačo.

Tudi sicer nakupe za svojo družino pogosto opravlja sama, kuha za moža in otroke ter otroke sama spremlja v šolo. Najmlajšega med njimi, princa Louisa, velikokrat pelje na lokalna igrišča ali na sprehode po parku Kensingtonske palače in tega ne nalaga varuškam, saj želi sama preživeti čim več časa s svojimi otroki.

Kate samozavestna in srečna kot že dolgo ne

"Vsekakor se zdi, da je to leto zelo naklonjeno Kate. Videti je srečna, obvladana in izžareva neko novo samozavest. Videti je precej bolj srečna kot pred letom dni. Ima tri prečudovite otroke, kraljica ji je za vse njeno trdo delo izročila posebno priznanje, poleg tega jo imajo radi ljudje ne le doma, temveč tudi drugod po svetu," je o Kate povedala njena biografinja Claudia Joseph.

Razlog za njeno veliko priljubljenost od prvega dne, ko jo je princ William predstavil svetu kot svojo srčno izbranko, pa vse do danes je po mnenju Claudie Joseph v tem, da vsa ta leta ostaja nadvse preprosta in dostopna.

"Deluje kot povsem običajna ženska, s katero se ljudje poistovetijo – tako po stilu oblačenja kot po vedenju in načinu, kako se pogovarja z ljudmi na uradnih dogodkih. Je ljubka in preprosta. In vse to jo dela zelo priljubljeno," je še povedala Josephova. In dodala, da se tudi z Williamom odlično razumeta in da njuna ljubezen še vedno cveti: "Kot par sta William in Kate močnejša kot kadarkoli. Njuna celotna družina je očarljiva in vsi lahko vidimo, kako srečna in zadovoljna je trenutno Kate."

