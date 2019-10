Kate se je v Pakistanu poklonila tamkajšnji tradiciji in pokojni princesi Diani #video

Princ William in njegova žena Kate se mudita na petdnevnem obisku Pakistana, kjer vojvodinja Cambriška navdušuje z oblačili, ki kljub modernemu pridihu kažejo spoštovanje do tradicionalne pakistanske mode. Pod nekatere kose oblačil in nakita, ki jih nosi na uradnih dogodkih, so se podpisali tudi pakistanski oblikovalci. Z obleko, v kateri je priletela v Pakistan, pa se je poklonila tudi pokojni princesi Diani.