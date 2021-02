O grozljivih obtožbah spregovorila nekdanja žena Marilyna Mansona

Dita Von Teese in Marilyn Manson sta bila skupaj sedem let.

Dita Von Teese in Marilyn Manson sta bila skupaj sedem let. Foto: Reuters

Umetnica burlesknega plesa Dita Von Teese, ki je bila sedem let v zvezi s kontroverznim Marilynom Mansonom, je svojo izjavo o hudih obtožbah, s katerimi se sooča pevec, objavila na svojem profilu na Instagramu. Razkrila je, da je njena izkušnja z njim povsem drugačna kot ta, ki jo opisujejo nekatere ženske, vključno z igralko Evan Rachel Wood.

48-letna zvezdnica je zapisala, da še vedno skuša predelati novico o Marilynu Mansonu, ki je odjeknila v ponedeljek. Ob tem se je tudi zahvalila vsem, ki so v preteklih dneh izrazili skrb zanjo. "Vedeti morate, da se podrobnosti, ki so prišle v javnost, ne ujemajo z mojo osebno izkušnjo, ki sem jo imela v sedmih letih, ko sva bila par. Če bi se, potem se decembra 2005 ne bi z njim poročila. 12 mesecev kasneje sem ga zapustila zaradi nezvestobe in zlorabe drog," je zapisala.

Dodala je še, da zloraba vsekakor nima prostora v nobenem razmerju, in pozvala vse, da najdejo v sebi moč in pogum, da se z njo soočijo in po njej okrevajo. Zapis je nato zaključila z besedami: "To je moja edina izjava o tej zadevi. Hvala, ker to spoštujete."

Zvezdnik je zaradi obtožb ostal brez založbe in vloge v dveh serijah. Foto: Guliverimage/AP

V začetku tedna je slavnega 52-letnega pevca zlorab v obliki manipuliranja, pranja možganov, psihičnega, čustvenega in fizičnega nasilja obtožila zvezdnica serije Westworld Evan Rachel Wood, ki je z Mansonom hodila od leta 2007 do leta 2011. S podobnimi obtožbami se je po Woodsovi oglasilo še nekaj žensk.

Marilyn Manson je sicer na Instagramu objavil kratko izjavo, v kateri je vse zanikal, a je kljub temu založba, ki ga je zastopala, prekinila z njim sodelovanje. Prav tako je zvezdnik ostal brez dveh televizijskih vlog, in sicer v serijah American Gods in Creepshow, poroča portal Fox News.