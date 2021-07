Na koncertu policisti opravili 51 zasegov prepovedanih drog

Mariborski policisti so v petek na koncertnem prizorišču Terminal festa 2021, ki je potekal na območju letališča Edvarda Rusjana Maribor, opravili poostren nadzor. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so v eni sami noči v 51 primerih zasegli prepovedano drogo.

Poostren nadzor na koncertnem prizorišču in v njegovi okolici so mariborski policisti in kriminalisti v sodelovanju z organizatorjem opravili v petek, 16. julija, med 20.30 in 4.30. Šlo je za prireditev z elektronsko glasbo, ki jo je obiskalo okoli 1.200 obiskovalcev.

V času nadzora so v 51 primerih zasegli prepovedano drogo, v 32 primerih je šlo za konopljo. Sedemkrat so zasegli kokain, šestkrat amfetamin, petkrat ecstasy, v enem primeru pa so zasegli MDMA kristale.

Ko bodo zaključene vse analize zaseženih snovi, bodo policisti in kriminalisti uvedli 45 t. i. hitrih postopkov o prekršku zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Eno osebo sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogam in bodo zoper njo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Poleg tega so policisti izdali še dva plačilna naloga zaradi kršitev javnega reda in miru, so še sporočili s PU Maribor.