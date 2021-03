Ljubljanski policisti 40-letniku zasegli dva kilograma heroina

Ljubljanski policisti so v hišni preiskavi našli in zasegli večjo količino heroina.

Ljubljanski policisti so v hišni preiskavi našli in zasegli večjo količino heroina. Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski policisti so v hišni preiskavi 40-letniku z območja Trnovega zasegli približno dva kilograma heroina, manjšo količino drugih prepovedanih substanc in več tisoč evrov gotovine, so sporočili s Policijske postaje Ljubljana Center.

Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ljubljanski policisti v torek pri 40-letniku z območja Trnovega opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so okoli dva kilograma prepovedane droge heroin, manjšo količino drugih prepovedanih substanc, pripomočke za pakiranje in tehtanje ter okoli štiri tisoč evrov gotovine.

Osumljencu je bila odvzeta prostost in bo predvidoma danes zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami priveden k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s PU Ljubljana.

Foto: PU Ljubljana